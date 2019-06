CK Limburg: extra predicaat én kampioenstitel voor Just Me

Het keuringsavontuur voor Niels Bax, dat enkele maanden geleden begon op de thuiskeuring, is vandaag tot een mooi hoogtepunt gekomen met de verkiezing van Just Me (v.Negro) als kampioen van de vier- tot zevenjarige merries.

Op de thuiskeuring werd Just Me (Negro uit Donnacetta keur sport-dres pref van Sandro Hit) van f/g Hengstenhouderij De IJzeren Man al opgenomen in het stamboek, en afgelopen woensdag zette ze dat dankzij een goede IBOP van 79,5 punten om in het sterpredicaat. Op de Centrale Keuring vandaag volgde dankzij het d-oc predicaat nu ook het elitepredicaat, iets wat haar volle zus Imagine ook lukte. Deze zesjarige merrie is daarmee nu zelfs elite sport-dres. Om het succes compleet te maken kon ook hun moeder Donnacetta, op 19-jarige leeftijd, als Lichte Tour-geklasseerde merrie in graad worden verhoogd op deze Centrale Keuring.

Volle zus van Toots

In de kampioenskeuring versloeg Just Me de vierjarige Jazz-dochter Kamilleke (uit Milleke ster pref prest van Havidoff, fokker Edwin Enzerink uit Heusden) van J. Hermeling uit Puth. Dit is een volle zus van het Grand Prix-dressuurpaard Toots waarmee Imke Schellekens-Bartels successen boekte. “Het zijn beide goed gemodelleerde merries, die bovengemiddeld hebben gescoord in de IBOP en aan de hand een fijne bewegingsvorm en goede stap laten zien. Just Me heeft heel correct fundament en is een aansprekende verschijning. Kamilleke is een rassige merrie die 77,5 punten scoorde in de IBOP en nu als tweede geplaatst is”, sprak Toine Hoefs. Kamilleke werd daarmee elite.

Veel predicaten en sport

Voor Niels Bax een mooie kers op de taart. “We hebben uit Donnacetta een goede tweejarige hengst waarmee we naar de hengstenkeuring willen dit jaar en ze heeft al een AES-gekeurde hengst gebracht. Dus het leek ons goed om wat aandacht te besteden aan de predicaten in deze moederlijn, vandaar dat we dit voorjaar thuiskeuring hadden aangevraagd. Aanvankelijk alleen voor Just Me en haar volle zus Imagine, maar de inspecteur overtuigde ons er van ook hun 19-jarige moeder nog even snel uit de wei te halen. Nu ziet het er qua predicaten heel goed uit!”, lacht de Weertenaar. “Van Just Me heb ik hoge verwachtingen. Ze heeft een hele goede, losse stap en beweegt met veel afdruk en achterbeengebruik. Ze kan in draf en galop heel goed schakelen en heeft veel techniek in de benen. Ik ga me nu richten op de sport en zie haar later als opvolger van moeder Donnacetta in de fokkerij. Uit haar hebben we ook nog een negenjarige Royal Dance-dochter die al elite IBOP-dres is. Haar wil ik komende winter tussen de veulens door naar het sportpredicaat rijden. Dan kunnen we dat ook weer afvinken!”

Bron: KWPN / Horses.nl