CK Limburg: Kampioensveulens van Kempinsky en Daily Diamond

Uit zijn eerste jaargang heeft de Darco-zoon Kempinski de springveulenkampioen geleverd op de Centrale Keuring van Limburg. Zijn zoon Opinski B van Kai en Lincy Bruynen verdiende het erelint. Het imponerende dressuurgefokte hengstveulen One and Only SQBS (v. Daily Diamond) van Eric en Jane Spierings leverde zijn fokkers hun zoveelste kampioenstitel. Het goed bewegende veulen mag tevens naar de Nationale Veulen Keuring.

“Ik gebruik graag jonge hengsten en heb vorig jaar Paul Hendrix om advies gevraagd, omdat hij meerdere interessante jonge hengsten heeft”, vertelt Opinski B’s fokker Lincy Bruynen-Rutte. “Hij kwam met de optie Kempinski en we kunnen achteraf wel zeggen dat het een goed advies was”, lacht ze. Het kampioensveulen Opinski B is gefokt uit de Celano-dochter Univee-B, die nu gedekt is van Hendrix’s jonge hengst Ludovicus (v.Edinburgh). “We zijn heel blij met het veulen. Hij heeft veel uitstraling, een goed model en hij beweegt met gemak. Het is de eerste keer dat we met een veulen naar de keuring gaan dus heel mooi dat het dan zo uitpakt! Hij zal in de Limburgse Veulenveiling onder de hamer komen.”

De jury vond Opinski B het meest complete veulen. “Dit Kempinski-veulen is goed ontwikkeld, heeft een aansprekende voorhand en een iets recht achterbeen. Hij galoppeert op een actieve manier.” Daarmee versloeg hij het merrieveulen O’Zapatta (Zapatero VDL uit Ushi E elite sport-dres PROK van Numero Uno) van fokker E.A. Gehlen uit Wijnandrade.

Dressuurkampioen

In de strijd om de Limburgse kampioenstitel bij de dressuurveulens ging de strijd tussen One and Only SQBS (Daily Diamond uit Hurginia SQBS stb van Uphill) van fokker Eric Spierings, en het beste merrieveulen Olga-Warina UDP (Dream Boy uit Florence-Warina elite IBOP-dres sport-dres PROK van Voice) van fokker Irene Hoeben-Sanders uit Egchel. Het hengstveulen won en verdiende als enige een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. “Dit is een goed ontwikkeld veulen met een mooi front en goede schoft-/schouderpartij. One and Only SQBS heeft sterke verbindingen in zijn model en beweegt met veel afdruk. In draf loopt hij mooi naar boven en hij galoppeert gemakkelijk aan”, sprak Toine Hoefs namens het juryteam. Het beste merrieveulen Olga-Warina UDP is een voldoende langgelijnd veulen. Ze draaft met gemak, souplesse en een goed achterbeengebruik. In galop bleef ze nog wat gespannen.

Voor fokkers Eric en Jane Spierings was het zeker niet de eerste keer dat ze naar voren konden treden als fokker van het kampioensveulen. “We hadden ook veel verwachtingen van het merrieveulen O’Dearginia SQBS, maar zij had niet helemaal haar dag en eindigde nu als derde. Haar moeder bracht al drie keer een kampioensveulen, maar het is natuurlijk altijd de vorm van de dag die bepalend is. Het hengstveulen One and Only is ook een heel goed veulen, hij is al geselecteerd voor Veulenveiling Borculo. Het merrieveulen O’Dearginia zal naar Prinsjesdag gaan. Met deze stam fokken we al generatielang en ik heb deze lijn overgenomen van mijn vader. Het is altijd weer een mooie uitdaging om kritisch te kijken naar je fokproducten, de pluspunten van de merries te verankeren en de minpunten te compenseren. Als al die inspanningen die je als fokker moet leveren, dan worden beloond met de kampioenstitel en uitnodiging voor Ermelo weet je weer waar je het voor doet! We zetten ons met het hele gezin in voor de fokkerij en het zit vaak tegen, dus van succes genieten we volop”, besluit Eric Spierings.

Bron: KWPN / Horses.nl