CK Middenbeemster: Nashville DS en Karma kampioenen

De CK in Middenbeemster kan de boeken in als een kwaliteitsvolle. Bij de dressuurmerries werd kampioene Nashville DS (v. Painted Black). En daarmee hebben Danique Broekema en Daan Staller straks twee merries uit dezelfde moeder (en het zelfde jaar) op de NMK. In Gelderland kreeg Newveniz (v. Toto jr) al een Ermelo-ticket. Bij de springmerries ging de titel naar Karma (v. Numero Uno).

Zeven dressuurmerries mochten overkampen, van hen verdienden er vijf een ticket voor de Nationale Merriekeuring. Kampioene werd de Painted Black-dochter Nashville DS. “Een hele complete merrie die heel goed kan bewegen.”

21 merries Voorlopig Keur

De kwaliteit van de Noord-Hollandse dressuurmerries lag hoog. Alle 21 merries die zich nogmaals aan de jury mochten tonen werden beloond met het voorlopig keur-predicaat. Zeven van hen gingen naar de kopgroep. Marcel Beukers: “Een heel aansprekende groep merries. Langgelijnd, met veel kwaliteit in beweging en veel uitstraling. Wij vonden de Painted Black-dochter Nashville de meest complete. Een merrie met een heel mooi model, charmant, langgelijnd, met veel front en een goede hals. Ze was wellicht in de draf nu iets terug, alhoewel dat in de tweede ronde beter was, maar ze maakt een hele mooie houding en heeft een heel sterk achterbeen- en lichaamsgebruik. Daarbij stapt ze met veel overtuiging. Voor ons was zij de meest complete.”

Uniek

Fokkers Daan Staller en Danique Broekema glunderden na de huldiging. “Wij kochten moeder Keyveniz Texel van Wim van der Linden, maar zij brak haar bekken. In die tijd deed haar halfzus Iveniz Texel het echter heel goed op de keuring en we besloten om haar op tweejarige leeftijd al te spoelen. Daar zijn vier veulens van gekomen waarvan een hengst van Just Wimphof in het voorjaar werd aangewezen en een dochter van Toto jr in Kootwijkerbroek 80/90 kreeg. En dan deze merrie die 85/90 kreeg en nu ook nog eens kampioen wordt. Dat het zo zou lopen hadden we nooit gedacht. De moeder is inmiddels ingeslapen maar die is dus postuum al op zesjarige leeftijd preferent, hoe uniek is dat? We gaan nu even op vakantie maar gaan vol goede moed naar Ermelo. We hebben er zin in!”

Sportlijnen

Opvallende waren de merries uit bekende sportlijnen. Zo ook de reservekampioen Natilinda, een dochter van Cum Laude uit de bekende elite sport-dr IBOP-dr merrie Jatilinda van fokker Stal 104 uit Wijdewormer. “Een hele royale maar wellicht iets degelijke merrie die heel veel kracht uitstraalt. Ze stapt zuiver met voldoende lengte maar draaft heel ruim met heel veel uitstraling.” New Rose was derde. Deze dochter van Jazzuan (uit Gentle Rose ster pref RPOK van Johnson komt uit de bekende lijn van Charites. Zij werd gefokt door Jacatra B.V. in Zuidoostbeemster. “Een merrie met heel veel scherpte, veel uitstraling en een mooi hoofd. Ze heeft veel techniek in beweging maar zou nog iets resoluter mogen onder treden. In de tweede ronde was dat duidelijk beter. Daarbij kan ze ook heel goed stappen.” De net verkozen Noord-Hollandse Fokkers van het Jaar Familie van Oord staan te boek als de fokkers van de nummer vier Novasion (v. For Romance) uit hun bekende Krack C-merrie Unassion elite pref prest D-OC. De laatste merrie die mee mag naar Ermelo was de door Martin en André van Norel gefokte Nina Ricci, een dochter van Franklin uit Felice Elite IBOP-dr D-OC van Uphill, die staat geregistreerd bij Mercedes Verweij in Hem. Zesde was Nouvelle Cara C (uit Gicara III C Stb-Ext van Charmeur) die werd gefokt door Stoeterij ’t Centrum uit Wijdenes. En ook op de zevende plaats in deze kampioenskeuring eindigde een fokproduct van Stoeterij ’t Centrum. Deze scherp gemodelleerde Notre Dame KF is een dochter van Ibiza uit Buvonne K.H. elite pref sport-dr PROK van Ungaro.

Oudere merries

De rubrieken voor oudere merries in Middenbeemster werden gewonnen door de Numero Uno-dochter Karma en de Fairytale-dochter Kelly Delin. Beide merries hebben ondanks hun jeugdige leeftijd al een imponerend sportresultaat achter hun naam. Van de acht oudere dressuurmerries in de baan werden er vijf werden bevorderd in graad. De door Th. en J. Deenen uit Heyen gefokte gefokte Kelly Delin werd uitgeroepen tot kampioen. De zwarte Fairytale-dochter heeft als moeder Eva-Delin van Wynton en is geregistreerd bij Y. Koopman – Kalkhuis uit Noordbeemster. Zij heeft al een sportresultaat van Z2 +2 op haar naam. Marcel Beukers namens de jury: “Een merrie met veel uitstraling. Wellicht is ze iets zwaar maar ze heeft veel front, is langgelijnd en is opwaarts gebouwd. De croupe heeft voldoende lengte maar is iets recht. Daarbij zijn de lendenen iets strak. In draf toont ze veel kracht en toont ze veel uitstraling en oprichting.” Op de tweede plaats kwam de eveneens zeer royaal ontwikkelde Kalliope (Bon Bravour uit Penelope keur prest van Jazz. Zij is gefokt door J. Hoppenbrouwers uit Weert en is geregistreerd bij G. Koks en De Debbehoeve uit Warmenhuizen. “Een sterke langgelijnde merrie met voldoende lengte. De schoft zou iets meer ontwikkeld mogen zijn, maar ze heeft een goed front. De draf heeft een goede ruimte maar zou iets resoluter uit het achterbeen mogen komen en iets meer met de schoft omhoog.” Hierna plaatste de jury Kado Rieta Corieta Texel, een dochter van Governor uit Rieta Corieta Texel van fokker Wim van dr Linde uit De Cokcsdorp. En op de vierde plaats eindigde wederom een Fairytale dochter met een goede sportstand van Z2 +13. Deze Just an Illusion (uit Tiolita keur van Voltaire) werd gefokt door G. Deen uit Enkhuizen. De laatste merrie die werd bevorderd was de Apache-dochter Mandy-Pepper (uit Pepper-Rosa Stb PROK van Jazz, fokker F.M. Kluitmans uit Drunen.

Kampioen Springmerries: Karma

Kampioen bij de springpaarden werd de Numero Uno-dochter Karma. Zij werd gefokt door J.E. Bruin uit Middenmeer uit Wild Rose Sport-spr van Tangelo van de Zuuthoeve.”Een paard met veel merrieopdruk, Ze heeft veel lengte en is sterk bespierd. Ze draaft gemakkelijk met veel souplesse. Ondanks haar zesjarige leeftijd, heeft ze al een klassering van ZZ+2, dus ze heeft zich ook al ruimschoots bewezen in de sport.”

90 punten voor Necari

Slechts één driejarige springmerrie kwam in de baan bij de driejarige stermerries. Maar wat voor een! De bijzonder charmante merrie liet zien uitstekend te kunnen bewegen. Dat ze ook kan springen had zij op de stamboekkeuring al bewezen. Daarvoor werd zij beloond met 90 punten. Necari (v. Zirocco Blue) werd gefokt door Jan Martin Wagenaar. Hij kocht haar moeder Recari ster prest sport- D-OC speciaal voor de fokkerij. Zelf sprong zij internationaal en op dat moment was ze al preferent op haar eerste drie nakomelingen. Ik heb haar ingezet voor embryotransplantatie maar had het eerste jaar alleen hengsten. Ook in het tweede jaar waar Necari uitkomt, kreeg ik drie hengsten. En dus deze merrie. Dat ze goed kon springen wist ik wel, maar thuis had ik nooit zo ver doorgebouwd als op de keuring gebeurde. Zelf was ik dus ook verrast over hoe goed ze sprong!” Op de keuring kreeg de merrie drie keer 90 punten voor reflexen, techniek en vermogen. “Dit jaar heb ik haar nog niet gedekt, daar wil ik volgend jaar mee gaan beginnen. Of we dat combineren met de sport, daar ben ik nog niet over uit. Maar dit resultaat is natuurlijk heel mooi.” De jury nodigde Necari uit voor het NMK. “Een bijzonder aansprekende charmante merrie met veel jeugdopdruk. Ze heeft voldoende lengte en een sterk atletisch lichaam. De croupe is iets hellend en ze laat veel lossigheid, souplesse en afdruk zien in draf. Mede vanwege het springen en haar presentatie hier maken we haar niet alleen graag voorlopig keur en kampioen maar we nodigen haar ook graag uit om zich in Ermelo te tonen.”

Familie van der Oord gehuldigd als Noord-Hollands Fokker van het Jaar

Op een mooie koets, getrokken door twee Friese paarden, werd de familie, bestaande uit moeder Britt, vader Dirk en zoon Kas rondgereden en toegejuicht door het rijkelijk aanwezige publiek dat op de Centrale Keuring af was gekomen.

In 1978 begon de fokkerij die inmiddels tot de zesde generatie is gevorderd. De meest bekende merrie is Unassion, een dochter van Krack C uit Passion elite pref PROK sport-dr van Jazz. Zij was reservekampioen op de Nationale Veulenkeuring, werd derde op de NMK en eveneens derde in de VSN Trofee. Zij kreeg 16 veulens waarvan een groot deel is uitgebracht in de sport. Een aantal kwam vandaag ook in de baan. Dat waren de aangewezen hengsten Mansion en Linvasion, en de Lichte Tour paarden Ambission en Brittsion die na haar dressuurcarrière weer terug is bij de familie en daar wordt ingezet in de fokkerij. Cas van der Oord: “We hoorden ongeveer een week geleden dat dit zou gebeuren. Enkele van onze eigen merries moest hier ook zijn, dus helemaal stil houden lukte niet. Ik vind het een hele eer, vooral voor mijn ouders. Ook heel mooi dat onze merrie Novasion nog in de kampioenskeuring liep en naar het NMK mag. Het is wel heel jammer dat juist Unassion ons dit jaar is ontvallen en er niet meer bij kon zijn. Maar het was echt een mooie en emotionele huldiging.”

