CK Noord-Holland: Fokker van het jaar levert kampioen driejarige dressuurmerries

Love of Rose (Giovanni x Johnson) werd uitgeroepen tot kampioene van de driejarige dressuurmerries op de CK Noord-Holland in Middenbeemster. De merrie is gefokt en in eigendom van Jacatra B.V., het bedrijf van Henk Buijns en Madeleine Cotterell die eerder vandaag werden uitgeroepen tot fokker van het jaar. Vier driejarige dressuurmerries kwamen terug voor het formeren van de kopgroep. Zij mogen allemaal naar de NMK.

Kampioene Love of Rose werd door de Jacatra gefokt uit dezelfde moederlijn als de Lichte Tour-merrie Grace of Rose (v. Jazz). “Deze royale merrie is sterk gemaakt en valt in beweging op met macht en kracht. Ze heeft daarin veel afdruk”, licht Marjan Dorresteijn in de stromende regen toe. Love of Rose werd de kampioen uit een groep van vier dressuurmerries die werden uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring.

‘Onwaarschijnlijk’

“Ik vind dit onwaarschijnlijk”, reageert Madeleine Cotterell verrast. “We zijn heel vaak reservekampioen geweest, dat is als supergaaf. Ik had dit wel gehoopt, maar ze moest zich natuurlijk wel nog laten zien. Dit is echt heel erg leuk, we zijn gelukkige fokkers en we gaan vol goede moed verder fokken. En natuurlijk vol goede moed op naar Ermelo; ze wordt klaargemaakt door MT-Stables, dus daar hebben wij verder weinig werk mee. Wij kunnen in Ermelo gewoon genieten. Dit is echt ontzettend leuk, ik ben hier heel blij mee.”

Reservekampioen

De reservetitel was voor Ladyvarra JS (Cachet L x Godfather) van de fokker mevrouw Schouten uit Alkmaar. “Dit is een scherpe merrie met een goed uitgesneden voorhand waarin ze misschien iets meer lengte zou kunnen hebben. Deze merrie kan goed stappen en laat in draf veel techniek zien. De merrie wordt mooier in beweging en beweegt goed bergop.”

Twee keer All at Once en Stal 104

Lafurstinels (All at Once x Hotline, fokker A.J.M. aan de Stegge uit Enter) van Stal 104 uit Wijdewormer werd als derde geplaatst in de kopgroep. “Deze merrie is heel charmant en heeft een hele mooie voorhand. In de draf is ze lichtvoetig en beweegt ze met een mooi voorbeengebruik. De stap is ruim en heeft veel souplesse.” De laatste merrie die wordt afgevaardigd naar de NMK is ook een All at Once-dochter van Stal 104: Lalique Taonga (uit Obsession ster pref van Jazz). “Dit is een hele royale merrie met een sterke bovenlijn. Ze heeft een mooie voorhand en draaft krachtig en bergop. De stap heeft voldoende ruimte, maar daarbij zou ze zich iets meer los mogen laten in het lichaam.”

