CK Noord Holland: Henk Buijns en Madeleine Cotterell van Stal Jacatra Fokker van het Jaar

Zojuist werden fokkers Henk Buijns en Madeleine Cotterell uitgeroepen tot Fokker van het Jaar van de Regio Noord-Holland op de CK in Middenbeemster.

Henk Buijns begon in 1998 met zijn fokkerij, Madeleine Cotterell is daar in 2000 bij aangesloten. Samen hebben ze vijf goede merrieveulens gekocht waarmee ze zijn gaan fokken. Ze hebben een goede fokkerij opgezet, een groot aantal paarden heeft zeer verdienstelijk gepresteerd in zowel de sport als de fokkerij. In Middenbeemster verscheen een aantal fokproducten in de baan, waaronder Jazz-dochter Grace of Rose en de schimmel Winnetou (v.Redford).

Overdonderd

“Ik ben een beetje overdonderd, het is heel bijzonder. Het is vooral heel leuk om al die paarden die we gefokt hebben hier samen terug te zien. Met name Grace of Rose en Winnetou, dat zijn toch de paarden die hopelijk op relatief korte termijn Grand Prix gaan lopen. Prachtig om ze hier samen te zien.”

Grace of Rose en Winnetou

Grace of Rose liep als zevenjarige op het WK Jonge Dressuurpaarden en is momenteel succesvol in de Lichte Tour onder Lotje Schoots. “Ik heb meerdere paarden gereden uit deze lijn en ze zijn allemaal ontzettend werkwillig; ze doen het altijd voor je. Daarbij hebben ze heel veel kwaliteit en dat maakt het extra leuk om met ze te werken.” Winnetou deed onder het zadel van Yoeki Bos goede zaken bij de Junioren en Young Riders, momenteel bereidt de amazone hem voor op de Grand Prix U25. “Winnetou heeft een ontzettend fijn karakter, in de ring zal hij het altijd doen en is hij er altijd. Ik heb nog nooit een paard meegemaakt dat zo ontzettend makkelijk al zijn oefeningen doorloopt.”

Bron: KWPN