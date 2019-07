CK Noord-Holland: kampioenstitel voor Jazz-dochter Keep Faith

Uit een groep van negen 4 t/m 7-jarige dressuurmerries werd de Jazz-dochter Keep Faith verkozen tot kampioene van de CK Middenbeemster. Zeven van de voorgestelde 4 t/m 7-jarige dressuurmerries konden worden bevorderd.

De kampioenstitel kwam in handen van de opvallende Keep Faith (Jazz uit Zinédine elite sport PROK van Painted Black) van fokker Nicole Van Amerongen uit Twisk. Eerder scoorde deze merrie al een mooie score van 80 punten in de IBOP. “Dit is een zeer attente merrie met veel charme”, beschrijft Marian Dorresteijn de merrie. “Ze heeft een sterke bovenlijn en een goede lengte. Deze merrie stapt met een goede ruimte en activiteit, ze draaft zeer goed met veel actie en een achterbeen dat heel goed onder treedt. Daarbij kan ze makkelijk schakelen en heeft ze veel souplesse.”

Zelf gefokt

Nicole van Amerongen heeft haar kampioensmerrie Keep Faith zelf gefokt. “Ik heb Zinédine wel wat gereden, maar we hebben haar vooral ingezet voor de fokkerij. Momenteel heeft ze een veulentje van Expression aan de voet. Jazz vonden we goed bij deze merrie passen, we zochten een grootramige hengst die naar boven gebouwd is. Dat is uitgepakt zoals we wilden. Keep Faith heb ik momenteel zelf onder het zadel, ze doet het heel goed. Het doel met haar is voorlopig dan ook de sport.”

Hanna Liza

De reservetitel ging naar Hanna Liza (Charmeur uit Zuliza elite eptm PROK van Tolan R, fokker J. Zandman uit Den Ham) in eigendom van M.W. Muhlebach uit Purmer. Zij loopt al op ZZ-Licht niveau in de sport. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een goede voorhand en een mooie schoftpartij. Deze merrie maakt een opvallend mooie houding als ze beweegt en gaat met veel ruimte en afdruk door de baan.”

Bron: KWPN