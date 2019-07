CK Noord-Holland: Let It Shine kampioen driejarige springmerries

De Eldorado van de Zeshoek-dochter Let It Shine werd vandaag op de CK in Middenbeemster gehuldigd tot kampioen van de driejarige springmerries.

Slechts één driejarige springmerrie verscheen in de baan op de Centrale Keuring. Deze Let It Shine (Eldorado van de Zeshoek uit Vaderoos van Fuego du Prelet) van fokkers S. De Visser uit Middenbeemster en F. Posmus uit Zuidoostbeemster werd bevorderd tot voorlopig keur. Zij mocht tevens de Noord-Hollandse titel bij de driejarige merries in ontvangst nemen. Dit is al de tweede kampioen die Eldorado van de Zeshoek vandaag levert, ook bij de 4 t/m 7-jarige merries pakte een van zijn nakomelingen de titel.

Let It Shine

Let It Shine sprong op de stamboekkeuring al voor 80 punten, voor haar reflexen kreeg de merrie toen zelfs 85 punten. “Dit is een aansprekende merrie”, licht Henk Dirksen de merrie toe. “Ze beweeg met goede buiging in de gewrichten en heeft goed gesprongen op de stamboekkeuring. Met 80 punten zit ze boven het landelijk gemiddelde, dat nemen we zeker mee op de Centrale Keuring.”

Bron: KWPN