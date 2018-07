CK Noord-Holland: Veulenkampioenen van Franklin en Cornet

Maar liefst elf dressuurveulens mochten terugkomen voor het formeren van de kopgroep. Opnieuw viel New Generation From KVB (Franklin uit Devede elite IBOP-dres PROK van Vivaldi) van fokker K. van Bellen uit Heerhugowaard met haar goede bewegingsvorm. “Dit is een goed ontwikkeld veulen dat met veel souplesse beweegt. Haar galop is extra met daarin veel afdruk, schakelvermogen en souplesse”, sprak Marian Dorresteijn.

Reservekampioen voor Fürstenball

Tot reservekampioen werd het beste hengstveulen Neil (Fürstenball uit Dillerole elite sport-dres PROK van Valdez) van fokker P. Laan-Olij uit Nieuwe Niedorp uitgeroepen. “Een veulen met goede verbindingen, een lichtvoetige draf en een goede houding in beweging.” Als derde eindigde de extra gemodelleerde, met goede techniek bewegende Nightdream CC (Glock’s Toto Jr. uit Joint Venture CC ster d-oc van Charmeur) van C.A.J. van Diemen uit Heerhugowaard. De top-vijf mag zich in Ermelo opnieuw bewijzen.

Cornet-zoon duidelijk kopnummer

Bij de springveulens was er een duidelijk kopnummer, de atletische Cornet Obolensky-zoon Nero’s Cornet G (uit Zidoretta W ster van Marlon) van fokker F.A.P. de Groot uit Alkmaar. “Een heel goed ontwikkeld veulen die goed in de rechthoeksmodel staat en heel atletisch is. Naast een hele goede galop met daarin veel afdruk, balans en lichtvoetigheid liet hij zien voor een springveulen ook een hele goede draf in huis te hebben.” Naast het kampioensveulen mag ook Nadine Madame C (Carrera VDL uit It’s Me Madame C elite IBOP-spr d-oc van Up To Date) van fokker Stoeterij ’t Centrum uit Wijdenes naar Ermelo. “Een jong, aansprekend en voldoende ontwikkeld veulen. Ze viel op met veel souplesse in beweging.”

Uitslag

Bron: KWPN