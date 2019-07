CK Noord-Holland: vierjarige Kaylinn-Cerise aansprekende kampioen

Op de CK Middenbeemster verschenen drie vierjarige springmerries in de baan. Zij werden alle drie bevorderd en de Eldorado van de Zeshoek-dochter Kaylinn-Cerise werd kampioen.

Een kleine, maar fijne groep vierjarige springmerries werd zojuist in Middenbeemster bevorderd. De merrie Kaylinn-Cerise (Eldorado van de Zeshoek uit Cerise elite pref eptm PROK van Verdi, fokker J.H.M. Linneman uit Schoonebeek) van Eva van Duin uit Rijsenhout sprong al voor 80 punten op de stamboekkeuring en slaagde eerder voor de IBOP. Deze resultaten leverden een positieve bijdrage aan de uitslag van vandaag. “Dit is een merrie met een goede merrieopdruk en veel uitstraling. Het is een aansprekende merrie, met een goede schoft,” licht Henk Dirksen toe.

Voor de sport

“Ik heb haar een klein jaar geleden gekocht voor de sport,” vertelt Eva van Duin. “Toen heb ik haar stam uitgeplozen en toen bleek ze uit een hele goede internationale lijn te komen. Ik heb contact gehad met de fokker en de IBOP gereden zodat de moeder preferent kon worden. Het type sprak me heel erg aan in deze merrie, naast haar manier van springen. Ik wil haar uit gaan brengen in de sport en wellicht daarna inzetten voor de fokkerij. Onder het zadel is ze echt een bloedmerrie en wil ze heel graag werken, ze heeft echt heel veel go.”

Reservetitel

Kiss Me Society (Dexter R uit Voila sport van Cantos) van M. Van Wooning uit Rijsenhout pakte de reservetitel. “Dit is een aansprekende merrie met een correcte manier van bewegen.” Deze merrie kreeg op de stamboekkeuring eveneens 80 punten.

Bron: KWPN