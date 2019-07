CK Vrouwenpolder: goede springveulens met Ordonnay aan kop

Met tien springveulens was de Centrale Keuring vandaag in Vrouwenpolder niet groot, maar wel indrukwekkend. Van deze veulens verschenen er drie in de kampioenskeuring, zij werden allemaal uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring.

Petro Trommelen beoordeelde samen met Arnold Kootstra op de Centrale Keuring in Zeeland een kleine groep aansprekende springveulens. De kampioen werd gefokt door Sam Moens uit Aagterkerke, wiens veulens al meerdere malen Zeeuws kampioen werden. Dit jaar ging de kampioenstitel naar de jonge Jardonnay VDL-zoon Ordonnay (uit Rowerna keur pref prest van Iroko).

‘Rassig veulen’

“Dit is een heel rassig veulen”, licht Arnold Kootstra toe. “Hij is ruim voldoende ontwikkeld en heeft ruim voldoende lengte, daarbij heeft het veulen veel uitstraling, een mooi front en een goede bovenlijn. In stap laat het veulen een goede ruimte en veel lichaamsgebruik zien, de draf is lichtvoetig met ruim voldoende ruimte. Dit veulen heeft heel veel ruimte in de galop, daarbij is hij heel lichtvoetig en laat hij veel souplesse zien.”

Vaak kampioen

Fokker Sam Moens heeft de moederlijn van kampioen Ordonnay al generaties in handen: “Jaren geleden kocht ik de overgrootmoeder van dit veulen, een Rigoletto-dochter uit de Terma-stam. Dat was een goede stam, waar ik graag een merrie uit wilde hebben. Met deze merrie heb ik mijn hele fokkerij opgebouwd, ik heb haar toen laten dekken met Faram, hij kwam ook uit de Terma-stam. Faram heeft zelf niet extreem veel gebracht in de sport, maar in mijn fokkerij heeft hij goede dingen verankerd. Wat Faram heel goed kon was lopen, dat zie ik in al mijn veulentjes terug. Ik ben met mijn veulens al vaak kampioen geworden in Zeeland en ook een keer op de Nationale Veulenkeuring. Ik denk dat dit al de vijftiende keer is dat ik in Zeeland vooraan sta, maar het blijft mooi. Dit veulen is nog niet verkocht, maar dat is wel het plan. Mijn hengstveulens verkoop ik meestal aan VDL Stud, de merrieveulens houd ik aan.”

Reservekampioen

De reservetitel ging naar het merrieveulen Odisolde van het Noordhof (Zirocco Blue uit Cisolde ster voorl. keur PROK van Carolus) van fokker K. Minderhoud uit Koudekerke. “Dit is een goed ontwikkeld veulen met veel rasuitstraling. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en heeft een goede bovenlijn. In stap liet dit veulen ruim voldoende ruimte zien, maar zou het achterbeen iets meer onder mogen treden. De draf is lichtvoetig, los, met ruim voldoende ruimt. In de galop hield het veulen zich vandaag iets vast, maar laat ze zien over kracht en een goede ruimte te beschikken.”

Tweeling

De nummer drie was O’Malley (Tangelo van de Zuuthoeve uit Zerma ster PROK van Indorado) van J.W. de Feijter uit Philippine. “Dit veulen is voldoende ontwikkeld, een erg rassig veulen. Hij heeft een mooi front met een goede bovenlijn en een hard fundament. Hij viel op door zij lichtvoetige manier van draven en galopperen, waarbij hij een ruim voldoende tot goede ruimte heeft.” Dit veulen verliet kort nadat de uitslag bekend werd gemaakt de baan. Toen de andere veulens ook uit de ring waren, kwam O’Malley terug de baan in, samen met haar volle zus Oilily Zerma! De merrie Zerma schonk haar fokkers dit jaar een gezonde tweeling, een van hen is dus zelfs uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring.

