CK Vrouwenpolder: Just Wimphof-zoon aansprekende veulenkampioen

Zes dressuurveulens presenteerden zich vandaag in de kampioenskeuring op de Centrale Keuring in Vrouwenpolder. Vier van hen werden uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring, de kampioenstitel ging naar de Just Wimphof-zoon Ovezande de Nordiek.

De dressuurveulens werden beoordeeld door Marian Dorresteijn en Petro Trommelen, die naar eigen zeggen een mooie groep veulens in de baan hadden. Uit de kopgroep van zes veulens konden twee merrieveulens en twee hengstveulens worden doorverwezen naar Ermelo.

Ovezande de Nordiek

Het kampioenslint ging naar Ovezande de Nordiek (Just Wimphof uit Kwintina ster, voorl. keur, PROK (v. Vivaldi) fokker M.A. van de Goor uit Herpen) van Marieke Kleinjan, Michael Rentmeester en Nelleke Krol. “Dit is een veulen met heel veel ras”, looft Marian Dorresteijn het hengstveulen. “Hij zou misschien nog een fractie sterker kunnen zijn in de rug. Hij stapt extra, met veel kracht, veel overstap en een goed lichaamsgebruik. In draf toont dit veulen veel souplesse, veel gemak en een mooie houding. Datzelfde zien we in de galop, waarin het veulen een goed lichaamsgebruik heeft en op een lichtvoetige manier beweegt.”

Droom

“We hebben deze merrie drachtig gekocht bij Hanneke van de Goor”, vertelt Marieke Kleinjan. “Michael en ik fokken nu sinds vijf jaar, we hebben altijd de droom gehad om exclusieve dressuurpaarden te fokken. Dit ook om de kwaliteit in de regio Zeeland op te waarderen. Eigenlijk gingen we voor een kennis naar een andere merrie kijken, maar toen werden we getipt op Kwintina. Zij was enkel voor het juiste adres te koop en omdat Hanneke ons deze merrie gunde, hebben we haar kunnen kopen. Een NMK-merrie vind je niet zomaar en ook qua bloedlijn sprak ze ons echt aan. Vivaldi geeft een fijn karakter en Ferro het scherpe wat we zoeken. De merrie is nu drachtig van de Fürstenball-zoon Fürst Dior, daarnaast zijn we haar weer aan het rijden en hopen we haar dit jaar voor te kunnen stellen op de IBOP. Het is een superlieve merrie waar we echt heel erg blij mee zijn. Naar dit veulen is veel vraag, ook vanuit een veiling. Dat geld was wel welkom geweest, maar we hebben ervoor gekozen om de helft te verkopen aan een vriendin van ons, Nelleke Krol van Stal Krol. Hij komt nu bij ons in de opfok en dan kijken we over een paar jaar verder, wij hebben in ieder geval veel vertrouwen in dit veulen.”

Olgarina reservekampioen

Het reservekampioenschap gaat naar een merrieveulen, de Painted Black-dochter Olgarina (uit Garina elite IBOP PROK van Olivi) van fokker Chr. De Feyter Seydlitz uit Axel. “Dit is een compleet veulen met veel uitstraling en correct beenwerk. Ze zou misschien iets meer ontwikkeling mogen hebben in de gewrichten, maar dit veulen viel op met haar taktmatige manier van bewegen en goede houding. Ook in galop heeft ze een goed achterbeengebruik, een goede houding en veel balans.”

Nummer drie en vier

Tevens uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring zijn Osborne (For Ferrero uit Corien ster PROK van Johnson) van C.W.M. Elbers-van der Meer uit Ossenisse en Orange Pride (Daily Diamond uit Equita ster van Jazz) van A.W. Buijze uit Dirksland en J.J. Casteleyn uit Hansweert. “De For Ferrero is een veulen dat even wat meer ontwikkeling zou mogen hebben, maar wel veel rasuitstraling en een goede bespiering heeft. Hij beweegt met bijzonder veel techniek, veel houding, veel balans en een mooie schoudervrijheid. De Daily Diamond is op dit moment nog wat bokbenig en de rug zou wat langer gelijnd kunnen zijn, maar ze heeft wel veel lengte en bespiering in de croupe. Dit veulen waardeert zich ontzettend op in beweging, heeft veel houding in zowel draf als galop en laat veel veer zien.”

Bron: KWPN/Horses.nl