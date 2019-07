CK Vrouwenpolder: vier paarden rechtstreeks naar halve finale Pavo Cup

De Centrale Keuring in Vrouwenpolder is vanochtend begonnen met de Pavo Cup. Uit een groep goede paarden konden vier paarden rechtstreeks geplaatst worden voor de halve finale in Ermelo.

Van de 9 vierjarige paarden behaalden twee paarden een score boven de 80 punten. “Dit waren twee hele complete paarden met drie goede gangen en een opvallende bewerkbaarheid”, reageert Marian Dorresteijn, die samen met Jan Wolfs de Pavo Cup beoordeelde.

Vierjarigen

De winnares bij de vierjarigen was met 83 punten de George Clooney-dochter Kurona (uit Vurona elite pref prest IBOP, sport PROK van Negro, fokker Chr. De Feyter Seydlitz uit Axel) van M. Vanderstappen-Keyzer uit Rockanje. Deze merrie komt uit dezelfde moederlijn als de KWPN-goedgekeurde hengsten High Five U.S. en Knock Out, ze werd in Vrouwenpolder voorgesteld door Marijke van Giesen. “Dit een heel aansprekende, bloedgemaakte merrie die misschien nog wat jeugdig is in haar lichaam en wat meer bespiering zou mogen hebben. Ze beweegt opvallend lichtvoetig met een heel goed achterbeen gebruik in alle drie de gangen en veel techniek.”

Kensington

Ook Kensington (Bordeaux uit Ace of Diamond elite EPTM PROK van Rohdiamant, fokker D.Roefs uit Loosbroek) van J.P. Dalsem uit Den Hoorn en voorgesteld door Maxime Osse heeft zich met 82 punten geplaatst voor de halve finale. “Deze ruin staat goed in het dressuurpaardenmodel en heeft een mooie bespiering in de bovenlijn. Hij heeft een mooie voorhand en gaat met een hele fijne aanleuning door de baan. De draf is heel aansprekend met veel balans, takt en veer, daarbij blijft hij in een prachtige aanleuning. Ook de galop heeft een mooie houding, daarbij zou het paard nog iets actiever kunnen zijn in het achterbeen.”

Zesjarigen

Bij de zesjarigen verwees de jury twee paarden rechtstreeks door naar Ermelo, die beiden zeer netjes werden voorgesteld. De hoogste score van 83 was voor de merrie Inara (De Niro uit Zieta de la Fazenda ster IBOP D-OC van Rousseau) van fokker Johan Rockx, die wordt gereden door zijn dochter Thalia Rockx. “Deze merrie valt op door haar achterbeen dat altijd de goede kant op beweegt. Ze maakt daarbij een mooi silhouet en loopt altijd met de schoft naar boven. Inara toonde veel schakelvermogen en bleef de gehele verrichting mooi gesloten, waarbij ze veel souplesse in het lichaam en hele mooie zijgangen liet zien.”

Veel takt en kracht

Het laatste paard dat vanochtend in de baan kwam scoorde exact 80 punten, dit is de Charmeur-dochter I’m Like Nobody – Else BB (uit Any-Else van Travolta’s Nieuwmoed) van fokker W.Chr. Braat-Brummelkamp uit Wenum Wiesel. Deze merrie werd in Vrouwenpolder voorgesteld door Wilma Salm. “Dit is een merrie met een hele mooie houding en een heel mooi silhouet, ze toonde vandaag heel veel go. Opvallend is haar draf die heel constant is met veel takt en kracht. De stap zou iets meer souplesse mogen hebben, maar heeft een goede ruimte. De galop heeft een goede houding, maar daarbij zou het achterbeen nog iets meer tot dragen mogen komen”, sluit Dorresteijn af.

Bron: KWPN/Horses.nl