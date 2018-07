Zes driejarigen kwamen in de ring. Daarvan werd de Apache-dochter Kesta Utopia als eerste geplaatst. De voormalig Zeeuws veulenkampioene van fokkers A.W. Buijze uit Dirksland en J.J. Casteleyn uit Hansweert viel op met haar jeugd en waardeerde zich op met haar goede bewegingen waarbij ze veel houding maakt. Tweede bij de driejarigen werd de merrie met het beste model. De Blue Horse Farell-dochter Kunta SP (uit Aziola ster voorl. keur van Jazz van fokker Mts. P.A. Priester en J.J. Bakker uit Kortgene, in beweging moest zij echter toegeven op haar concurrente.

Georgina PF

Bij de vier tot en met zevenjarigen was de hoogste eer voor de aansprekende Georginia PF, een dochter van Vivaldi uit (Liginia elte pref PROK van Goodwill, fokker M.R. en L. Hanswijk uit Vinkenbuurt en M. de Lange uit Hellevoetsluis. Deze merrie mocht echter niet terugkomen voor het kampioenschap vanwege haar registratie buiten de provincie. Die eer ging naar de Negro-dochter Goya (uit Doya van Lord Leatherdale) vanz fokker B.G. Jaspers uit Dongen en geregistreerd bij A.C.M. van Boven uit Hansweerd, die in het dagkampioenschap werd verslagen door Kesta Utopia. Uiteindelijk werden vijf van de zeven merries gepromoveerd.

Drie springmerries op CK

Slechts drie merries kwamen in de baan bij de springmerries, twee driejarigen en één vierjarige. Uiteindelijk kreeg de goed gemodelleerde Dakar VDL-dochter Kadara het kampioenslint omgehangen. Zij werd door J.Kramer uit Emmen gefokt uit Sophy prest van Heartbreaker. Zij viel op met haar correcte exterieur en lichtvoetige manier van lopen en had daarbij voor 85 punten gesprongen wat haar, naast het kampioenschap ook een uitnodiging voor de NMK opleverde. De merrie die staat geregistreerd bij Ruud Evertse uit Nieuw- en St. Joosland. De Zirocco Blue dochter Kuwerna werd als tweede geplaatst. Zij werd gefokt door Sam Moens uit Aagtekerk en is nauw gerelateerd aan het winnende springveulen.

Eén oudere

De enige vier tot en met zevenjarige springmerrie was de Zirocco Blue-dochter Jamona. Zij werd gefokt door M. van Deurzen uit De Rips en staat geregistreerd bij J.W. Bevelander uit Kerkwerve. Een correct gebouwde merrie met voldoende lengte in het lichaam maar in haar springen iets moeest toegeven op de uiteindelijke kampioen.

Veulenkampioenen van Apache en Zirocco Blue

De eerste kampioen van de Centrale Keuring van Zeeland in Vrouwenpolder zijn bekend. De sterke Nirocco (Zirocco Blue x Bubalu VDL) van Sam Moens en de opvallende Niki Lauda SP (Apache x Voltaire) van Maatschap P.A. Priewster en J.J. Bakker werden spring- en dressuurveulenkampioen.

De dressuurveulens werden in drie groepen beoordeeld, ongekend voor deze kleine regio. De kwaliteit was goed en in totaal zijn er drie veulens die naar het NVK mogen. Kampioen werd de Apache-zoon Niki Lauda SP (uit U-lala elite sport-dr PROk D-oc van Voltaire. Hij werd gefokt door de Maatschap P.A. Priester & J.J. Bakker uit Kortgene een sterk gebouwd veulen met veel kracht in beweging.

Geduchte tegenstand

Hij kreeg geduchte tegenstand van de Vitalis-dochter Namorka die werd gefokt door Loucky Hagens-Groosman uit Zuidzande. Namorka liet veel lichtvoetigheid en souplesse zien in beweging. Derde werd de door C.J. Elenbaas uit Ellemeet gefokte Naturel E (v.Blue Horse Zack) en vierde in de kampioenskeuring werd de Franklin-dochter Noble-Endy van fokker A.M. van de Guchte en P.H.M Kole uit Vlake.

Zirocco en Jardonnay VDL

Bij de springveulens was het de Zirocco Blue-nakomeling Nirocco die het kampioenslint kreeg omgehangen. Zijn moeder Huwerna (v. Bubalu VDL) is een elite IBOP-spr PROK merrie en in Zeeland geen onbekende. Ze was als veulen nationaal kampioen en als driejarige kampioen van Zeeland. Het hengstveulen werd gefokt door Sam Moens die ook de nummer twee van deze keuring fokte, de lichtvoetig galopperende Nardon. Deze zoon van Jardonnay VDL (uit Rowerna keur pref prest van Iroko).

Uitslag

