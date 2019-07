CK Zuid-Holland: Galaxie-dochter Lolana kampioene driejarige merries

Nadat Galaxie-dochter Lolana (Galaxie x Vivaldi) al eerder 85/85 scoorde op de stamboekkeuring waren de verwachtingen hoog gespannen op de Centrale Keuring in Rotterdam. Het werd echter een close-finish met de nummer twee, de met veel allure dravende Lita Morka (Glock's Toto Jr. x Jazz). De totaalindruk van Lolana, met haar deftige uitstraling en opvallende voorhand, maakte haar de terechte kampioene van de driejarige merries.

“We hebben een groep goede paarden gezien, waarvan drie merries naar de Nationale Merriekeuring mogen’, stelt juryvoorzitter Marian Dorresteijn. “Het was een groep met weinig ondereind. Sommige paarden waren iets gespannen in de ring en presteerden daarom net wat minder goed dan na de stamboekkeuring wellicht verwacht werd. Het blijft een momentopname en ik denk dat we met deze mooie kopgroep terug kunnen kijken op een geslaagde keuring.”

Een echte kampioene

Lolana, een fokproduct van A. Dijkstra uit Opende, is volgens Dorresteijn een opwaarts gebouwde merrie met veel uitstraling. “Ze heeft veel houding als ze voor je staat en neemt die houding ook mee in beweging. Lolana maakt zich in beweging erg mooi. In draf heeft ze een goed ondertredend achterbeen en veel buiging in de gewrichten, een merrie die met veel takt en balans beweegt. Met haar mooie uitstraling is ze een echte kampioen om te zien”, prijst Marian de Galaxie-dochter (uit Dolana elite pref IBOP-dres D-OC) van L. van der Graaf en Y. van Vliet uit Brandwijk.

Veel allure bij Lita Morka

De met veel allure dravende Lita Morka (Glock’s Toto Jr uit Rita Morka elite pref prest D-OC van Jazz, fokker L. Hagens-Groosman uit Zuidzande), van Kirsten Teeuwen uit Nieuwerkerk aan den IJssel, mocht op de tweede plaats aansluiten. “Een sterke langgelijnde merrie. In de draf zien we veel kracht en takt. Ze heeft een sterk achterbeen en maakt ook een mooie houding. Qua totaalindruk moest ze iets ingeven op de Galaxie-merrie, maar het lag dicht bij elkaar.”

Lialita O

Het derde NMK-ticket is voor de royale Lialita O (Desperado uit Briolieta O elite pref IBOP-dres PROK van Johnson, fokker P. Oosterbosch uit Wintelre), die Ad Valk als medegeregistreerde op het papier heeft staan. “Een goed ontwikkelde merrie met een heel mooie voorhand erin. Ze kan goed stappen en heeft veel souplesse in haar draf die zich vooral kenmerkt door ruimte en afdruk.”

Bron: KWPN.nl