CK Zuid-Holland: kampioenslint voor Kinshasa bij oudere dressuurmerries

Bij de kleine rubriek vier- tot en met zevenjarige merries ging Kinshasa (Entebbe x Ufo) naar de hoogste eer. Het fokproduct van Stoeterij Broere was duidelijk de kampioene van deze rubriek, waarin een paar opvallende merries in de topgroep liepen.

De Valdez-dochter (uit Entebbe elite IBOP-dres PROK van Ufo) is volgens juryvoorzitter Marian Dorresteijn een merrie met veel allure en een prachtige voorhand erin. “Kinshasa is een merrie die met veel takt draaft en daarbij de passen mooi afmaakt.”

Jar-Shell AF

De tweede positie was voor Jar-Shell AF, een Johnson-dochter (Ra-Shell elite pref prest D-OC van Houston, fokker L. van Aaken uit Wintelre), in eigendom van Trainingsstal De Hoeve. “Een royale merrie die met een mooi silhouet beweegt. Om kampioene te worden zou het achterbeen net wat actiever mogen zijn. Het is wel een merrie met een heel mooie bovenlijn.”

Goed ontwikkelde Kyralien

Daarna volgde de goed ontwikkelde Kyralien (Dante Weltino uit Edalien ster sport-dres PROK van Wynton, f/g Dressuurstal Nathalie Smeets uit Rhenoy). Kyralien heeft eerder al een sterke IBOP gelopen en viel nu op met haar mooie uitstraling en haar kadans in draf.

Bron: KWPN