CK Zuid-Holland: Lisa-Lois VM als enige springmerrie naar NMK

Vigo d’Arsouilles-dochter Lisa-Lois VM was de uitschieter bij de springpaarden op de Centrale Keuring in Rotterdam. Eerder op de dag kreeg zij tijdens de stamboekkeuring al 75/85 toebedeeld. In de middag werd zij gepromoveerd tot voorlopig keur en kreeg ze als enige springmerrie een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Lisa-Lois VM (Vigo d’Arsouilles uit Sybalia sport-spr PROK van Kannan, f/g J. van Meever uit Meerkerk) kreeg tijdens de stamboekkeuring eerder op de dag al 75/85 toebedeeld. Met een 9 voor haar reflexen en een 8,5 voor haar vermogen was de merrie de uitschieter van de dag. Zij kreeg als enige merrie een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Veel atletisch vermogen

“Een jeugdige merrie met een goede lengte die vandaag het beste sprong”, beschrijft Arnold Kootstra, die de paarden met Petro Trommelen beoordeelde, Lisa-Lois VM. “Ze toonde veel atletisch vermogen, had een lichtvoetige galop met een goede ruimte en was heel vlug.”

Royaal gebouwde Latinamunde

De royaal gebouwde Latinamunde (Farfan M uit Bonitamunde ster IBOP-spr sport-dres PROK van Quattro, fokker L. Pleunis – Spangenberg uit Hazerswoude-Rijndijk) was tijdens de stamboekkeuring goed voor 75 punten voor haar exterieur en 80 voor het springen, waarbij vooral haar techniek (8) positief opviel. “Een merrie met een mooi front en een goed bespierde hals. Ze sprong wat wisselend, soms was ze wat traag op de sprong, al had ze wel een paar keer een heel mooie sprong. Een voorzichtige merrie die een goed overzicht heeft en ruim voldoende vermogen toont.”

Graadverhoging voor drie merries

Sportmerrie Elzelien (Vleut uit Zsa Zsa elite prest IBOP-spr sport-spr PROK van Sam R, f/g C.C. Huisman-Holst uit Mookhoek) kwam voor graadverhoging. Zij was al ster en wordt in het ZZ uitgebracht. “Een langgelijnde en fijn bewegende merrie die goed in het rechthoeksmodel stond en een goede lengte in het lichaam had.” Ook de voldoende ontwikkelde Mr. Blue-dochter Fairytale Look (uit Zovjet Look elite EPTM-spr sport-spr D-OC) is al sport en kwam in aanmerking voor graadverhoging. Net als de chique Cardento-dochter Havana (uit Utica ster sport-spr) van fokker Stoeterij Broere uit Alblasserdam).

Bron: KWPN