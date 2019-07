CK Zuid-Holland: Etoulon-zoon O’Nick PH kampioen springveulens

De Etoulon VDL-zoon O’Nick (uit Aroniki elite sport-spr PROK van Namelus, fokker P. Hoogendoorn uit Waddinxveen), van N.C. Hoogendoorn uit Hazerswoude-Dorp, werd dankzij zijn uitstraling vanmiddag gehuldigd tot kampioen van de Zuid-Hollandse springveulens. O’Nick viel volgens jurylid Arnold Kootstra, die de springpaarden samen met Petro Trommelen beoordeelde, op met zijn lichtvoetige galoppade en uitstraling.

“Een aansprekend veulen met veel uitstraling. Het was jammer dat hij een kleine bemerking op de voorstand had, dat stond hem in de weg om naar de NVK doorverwezen te worden,” reageerde Kootstra. O’Nick werd gevolgd door Orlando Grandia (Candy de Nantuel uit Zovjet Look Sow elite EPTM-spr sport-spr D-OC van Heartbreaker) van fokker S.L. Grandia uit Bleiswijk, die net wat meer souplesse zou mogen tonen.

Enige deelnemer

Bij de merrieveulens was de enige deelnemer de netjes bewegende, maar iets beknopt aandoende, Ornatella VDJ (Pommerol de Muze uit Karamella VDJ elite IBOP-spr D-OC van Freeman VDL) van fokkers J.A. Ruizeveld uit Westmaas en P.H. van der Jagt uit Zuid-Beijerland.

Bron: KWPN