CK Zuid-Holland: Kampioensmerrie én eretitel voor Jan de Bruijn

Bij de driejarigen won Kensie Ballerina van Tim Coomans. Dit fokproduct van W. den Besten uit ’t Loo Oldebroek scoorde eerder op de stamboekkeuring al 80/80. Kandence (Negro x Sir Donnerhall) van fokker familie Moesman uit Noordorp behaalde op de stamboekkeuring dezelfde score en mocht zich nu achter Kensie Ballerina opstellen. Beide merries mogen naar de NMK.

Just For You-dochter Nalenci TC op kop

Door de warmte waren er wat afmeldingen op de veulenkeuring in Rotterdam. Desondanks toch twee gegadigden voor de Nationale Veulenkeuring in Ermelo. Nalenci TC (v.Just For You) overtuigde met haar rassige, opwaartse type en werd zo kampioene van Zuid-Holland. Juryvoorzitter Marian Dorresteijn beschrijft Nalenci TC (Just For You uit Trendy ster pref van Kennedy, fokker Tim Coomans uit Oud-Beijerland als een compleet veulentje met een aansprekende voorhand en een mooie hals. “Nalenci TC beweegt op de goede manier. Ze heeft veel zelfhouding en kan makkelijk schakelen. Het fundament straalt veel kwaliteit uit.”

NVK-ticket voor Novelty

Ook een Ermelo-ticket is er voor Novelty (Incognito uit Danira ster D-OC van De Niro, fokker J. Wilmink uit Oud-Gastel). “Een goed ontwikkeld veulen, waarbij de hals er op stand verticaal op staat. Op dit moment is ze een fractie overbouwd. Een veulen dat goed kan stappen en ook in de draf veel ruimte en souplesse laat zien.”

New Star beste hengstveulen

Het beste hengstveulen is New Star (Glock’s Toto Jr. uit Caliana PROK van Johnson, fokker mevr. Peereboom uit Dordrecht). Volgens Dorresteijn een ruim voldoende ontwikkeld veulen dat net wat meer belijning in de bovenlijn zou mogen hebben. “We zien daar graag wat meer bespiering en nog meer lengte. De draf is lichtvoetig en met voldoende gedragenheid, al zou ze een klein beetje meer ruimte en meer macht kunnen vertonen.”

Springkampioenen van Freeman VDL en Heart Touch

Nadat in de ochtend de stamboekkeuring van de springpaarden was afgewerkt, vervolgde het programma direct (in verband met de hitte) met de Centrale Keuring van de springpaarden. De royaal ontwikkelde Freeman VDL-dochter Karamella VDJ werd gehuldigd als kampioene. Bij de veulens stond Next Touch (v. Heart Touch) voorop. Geen enkel springpaard uit Zuid-Holland mag door naar de KWPN Kampioenschappen.

Allemaal voorlopig keur

Alle op de Centrale Keuring in Rotterdam voorgestelde springmerries werden bevorderd tot (voorlopig) keur. Karamella VDJ (Freeman VDL x Quasimodo Z) van J.A. Ruizeveld en P.H. van der Jagt uit Zuid-Beijerland stond vooraan bij de springmerries. “We weten hoe belangrijk vermogen is voor een springpaard en in de ochtend viel Karamella VDJ op met haar vermogen waar we 80 punten voor kwijt konden.”

Krimsonia

Krimsonia VDP (Fabriano VDL uit Gidonia elite IBOP-spr PROK van Baltic VDL, fokker P. Rodenburg uit Ouderkerk aan den IJssel) kwam achter Karamella terecht. “Zij zou een fractie meer jeugd mogen hebben. In het springen valt zij op met haar reflexen, techniek en vermogen.”

Heart Touch levert veulenkampioen

Bij de springveulens werd het merrieveulen Next Touch (Heart Touch uit Varnike ster sport-spr van Heartbreaker, fokker J.C. Boekee en M. Boekee uit Monster) kampioene. Dit veulen is volgens Kootstra een goed ontwikkeld veulen met veel ras. “ Ze valt op met haar mooie halsvorm en sterke bovenlijn.” Reservekampioen werd Nickelback VDJ (Comthago uit Donatella elite EPTM-spr D-OC van Quasimodo, fokker van J.A. Ruizeveld en P.H. van der Jagt uit Zuid-Beijerland).

Bron: KWPN