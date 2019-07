CK Zuid-Holland: Negen keer 80+ in de Pavo Cup

Op de Centrale Keuring in Rotterdam verscheen een fijne groep paarden voor de ogen van Johan Hamminga. Negen paarden wisten meer dan 80 punten te bemachtigen. Bij de vierjarigen zijn zes paarden afgevaardigd naar Ermelo, bij de vijfjarigen is dat er één en van de zesjarigen mogen er twee naar de halve finale.

Bij de vierjarigen waren er twee die 82 punten wisten te scoren. Blue Hors Farell-zoon Phantom (uit Caprilli van de Kempenhoeve van Quaterback, fokker BVBA de Kempenhoeve uit Balen BEL) wist het onder Marlou de Ruyter op zijn algemene indruk te winnen, maar mag vanwege zijn buitenlandse registratie niet naar Ermelo. 82 punten waren er ook voor Key Largo, een grootramige zoon van Glock’s Toto Jr. (uit Terrorieta RP van Ferro, fokker M.C.J.W. Burgers uit Moergestel). Deze hengst, die volgens Hamminga over drie goede gangen beschikt, maar in alles een tandje luxer zou mogen zijn, werd gepresenteerd door Dinja van Liere.

Drie keer 81 punten

Drie vierjarigen paarden kregen 81 punten toebedeeld. Daaronder IBOP-topper Katniss, die onder Miranda Pakvis een mooie zelfhouding liet zien. De Galaxie-dochter (uit Haya -Strona van Charmeur, fokkers Joop van Uytert en familie Van Vliet) scoorde hoge punten voor haar draf en galop, maar liet in de stap wat punten liggen. De langgelijnde King Schufro (Don Schufro uit Ustulata ster pref sport-dres PROK van Jazz, fokker R.F.H. Elshuis) liet een royaal gebruik van het voorbeen zien en beschikt over een fijne galoppade. De hengst werd goed voorgesteld door Remy Bastings. Kentucky Z.B. (Apache uit Mola elite pref PROK van Houston, fokker Stal Zwaanshoek uit Nieuw-Vennep) is de laatste die 81 punten liet noteren. “Een sterk en degelijk paard dat iets meer rek in het lichaam zou mogen hebben. Ze beschikt over een goede stap en werd goed voorgesteld door Ingrid Malan.”

80 punten voor King Fan Weerdenbras

King Fan Weerdenbras (Dark Pleasure uit Ammadena ster PROK van Don Primero, fokker W.S. Oosterveld uit Vlagtwedde) kwam onder Jos Hogendoorn met alleen maar achten tot 80 punten. “Een paard met een mooi front en drie goede gangen met een goed voorbeengebruik. Hij zou van achteren uit meer aan kracht en souplesse mogen winnen.”

Jackson W naar 83 punten bij vijfjarigen

Bij de vijfjarigen kwam Jackson W tot 83 punten. “Een grootramig en hoogbenig paard. In beweging zouden we graag een fractie meer reactiesnelheid zijn. De galoppade viel, samen met het goede dressuurmodel, positief op.” De Vivaldi-zoon (uit Escapade ster IBOP-dres van Westpoint, fokker Bas Wilschut uit Bosschenhoofd) werd gereden door Stephanie Kooijman.

Twee zesjarigen door naar Ermelo

Bij de zesjarigen was Ixion met 82 punten de hoogst scorende. “Ixion is een langgelijnd paard met een goed dressuurmodel en de benodigde dressuurkwaliteiten.” De Everdale-zoon (uit Loriska keur pref van Rubinstein I, fokker E. Arkies uit Oldekerk) werd sympathiek voorgesteld door Karin Hendriks. I Am Special TC (Charmeur uit Eriana elite IBOP-dres PROK van Jazz, fokker J. Penninx uit Beek en Donk) kwam onder Simone Both tot 81 punten. “Een paard met een heel rijke voorhand en een goede halsvorm. We zagen een mooi voorbeengebruik, al zouden I Am Special TC van achteren uit iets meer tot dragen mogen komen.”

Bron: KWPN