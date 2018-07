Colonist-dochter Icanita niet te verslaan in Houten

Icanita (Colonist uit Caunita ster pref PROK v.Stuurboord, fokker J.W. van Wessel uit Zwartebroek) van Toon van Doorn uit Soest werd voorgesteld door Harry van Middelaar. Op de Lokale Keuring in Houten vorige week scoorde ze al heel goed met 82,5 punten en zaterdag reed Van Middelaar haar naar een resultaat van nog eens zes punten meer. Met het elitepredikaat op zak kon zij deelnemen aan de rubriek vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries, die zij glansrijk aanvoerde. Juryvoorzitter Lammert Tel licht Icanita toe: “Een merrie die er iedere keer weer overheen weet te blazen en met macht en kracht door de baan gaat. Om kippenvel van te krijgen!”

Volle zus Hubert VDM

Reserve-dagkampioen werd de kampioen van de driejarige merries: de door Piet Lelieveld uit Leidschendam gefokte Keldine (Cizandro uit Veldine keur pref v.Manno). Zij is een volle zus van de dit jaar goedgekeurde in de sport succesvolle Hubert VDM. “Een merrie met veel uitstraling die in beweging veel front en buiging in het achterbeen heeft en zich elke keer verdienstelijk liet zien.”

Keldine kreeg een uitnodiging voor de NMK, net als de nummer twee in deze rubriek: Koraal WB (Eebert uit Woodbridge Walda ster v.Reflex M) die eveneens door Lelieveld (en mede-fokker wijlen Peter Beck, Woubrugge) is gefokt. De merrie van Dicky Veerman-Van Vuuren uit Goudswaard viel op met haar sterke lichaam en goede verbindingen. “In beweging is het geen bluffer”, lichtte inspecteur Viggon van Beest toe. “Maar technisch loopt ze op een correcte manier met veel voorbeen.” Nummer drie in de kopgroep was de jeugdige en chique Fantijn-dochter Kantara (uit Terina ster v.Marvel, f/g Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg). “Een luxe verschijning, die met veel actie beweegt maar de hals er wat meer op zou mogen zetten.”

Top vijf

De vierde plaats werd toebedeeld aan Eebert-dochter Kajenny (uit Penny keur v.Fabricius, fokker Chr. H.J.M. Louws uit Tilburg) van Marcel van Bruggen uit Varik. Ook een merrie met een sterk lichaam en sterke verbindingen, maar ze zou wat meer rasuitstraling mogen hebben. Het front en het achterbeengebruik waren in beweging sterke punten. De vijfde en laatste merrie die mocht aantreden in de kopgroep was de moderne rassige Keet (Unieko uit Widono ster v.Marvel, f/g A.J. Wouters uit Casteren).

Drie oudere merries naar NMK

Bij de groep vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries werden drie tickets voor de Nationale Merriekeuring vergeven. De eerder genoemde Icanita voerde deze rubriek aan en werd kampioen. De tweede plaats was voor de door Piet de Groot uit Leerdam als veulen op de Tuigpaardveulenveiling aangeschafte Jasmijn (Eebert uit Charisma keur v.Waldemar, fokker G. en G.J.H. Hermanussen uit Beers). “Een evenredig gebouwde merrie met een aansprekende en gemakkelijke manier van lopen”, aldus Lammert Tel. Ook de als derde geplaatste Hillydessa (Colonist uit Scodessa keur pref sport-tuig v.Nando) van Egbert Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht gaat de regio West op de NMK vertegenwoordigen. “In beweging laat de merrie heel veel actie en paslengte zien, maar zou ze wat meer mogen terugkomen in het front.”

Nubert heeft allure

Drie veulens werden voor de kopgroep uitgenodigd en ook hier had Piet Lelieveld de kampioen. Zijn Nubert (Hertog Jan uit Ieldine keur IBOP-tuig v.Atleet) mag als enige veulen terugkomen voor de Nationale Veulenkeuring. “Een veulen dat op stand al heel veel allure heeft, wat we in beweging terugzien. Hij heeft geweldig veel front, afdruk en actie in beweging.”

Reservekampioen bij de veulens was het hengstveulen Nooit Gedacht VBA (Eebert uit Filanda ster v.Manno, f/g M.J. van Bruggen uit Varik en G.C. Ammerlaan uit Pijnacker). “Een heel goed type, maar hij zou wat royaler ontwikkeld mogen zijn. In beweging blinkt hij uit in lichtvoetigheid en balans, maar zou hij wat meer actie mogen laten zien.” De derde plaats was voor het merrieveulen Noukje (Eebert uit Boukje keur v.Plain’s Liberator, f/g P. de Groot uit Leerdam), een halfzus van de KWPN-hengst Idol. “Een veulen die voldoende in het type staat, een tikje neerwaarts is gebouwd maar in beweging een goed front en een actievol voorbeen laat zien.”

Eén tweejarige merrie

Slechts een tweejarige merrie kwam voor de jury, maar wel een die een uitnodiging voor de Nationale Tuigpaardendag verdiende: Delviro HBC-dochter Lagonda (uit Elagonda elite IBOP-tuig v.Plain’s Liberator, f/g E.H. en C. de Bruijn uit Langbroek). “Een merrie met heel veel formaat, lengte, een goed rechthoeksmodel en een lang voorbeen. In beweging heeft ze zeer veel actie en veel front, maar zou het achterbeen meer kunnen buigen en onderbrengen.”

Alle aangeboden paarden ster

Zes vier- tot en met zevenjarige stamboekmerries werden aangeboden voor de ster, wat zij alle behaalden. Aanvoerder van deze groep was Dylano-dochter Jolene (uit Berkerly Landzicht keur v.Torino, f/g M. de Groot uit Giessenburg).

Bron: KWPN