Colorado State University vindt oplossing vruchtbaarheid oudere merries te verbeteren

Uit onderzoek van de Colorado State University is gebleken dat de vruchtbaarheid van oudere merries die moeilijk drachtig worden, verbeterd kan worden dankzij vetzuur- en antioxidantrijke voeding. Hierdoor zouden eicellen beter rijpen en energie efficiënter omzetten in het metabolisme.

Giovana D. Catandi, DVM, een onderzoeksassistent aan de CSU College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, liet weten dat het onderzoek is uitgevoerd bij twintig merries tussen de 13 en 23 jaar oud. Het team verdeelde de merries in twee groepen, waarbij de eerste groep normale voeding kreeg en de voeding van de tweede groep werd aangevuld met micronutriënten pre- en probiotica, antioxidanten, L-carnitine en verschillende vormen van Omega 3 vetzuren, waaronder lijnzaadolie. Dit werd speciaal geformuleerd door Platinum Performance. De merries kregen de aanvullende supplementen zes weken voorafgaand aan de bemonstering.

Onderzoek succesvol

De verandering in het metabolisme van de eicellen werd vervolgens in een microkamer onderzocht, om fluctuaties in zuurstofverbruik en pH te meten. Daarna verzamelden en bevruchtten ze extra eicellen met behulp van ICSI en beoordeelden de splijtingssnelheden. Van de merries uit de tweede groep ontwikkelden zich meer bevruchte eieren tot blastocysten. Daarop kon Catandi de conclusie maken, dat de voedingssupplementen de algehele vruchtbaarheid van oudere merries kan verhogen.

Bron: The Horse