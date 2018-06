Het gros van de nieuwe jaargang, vooral springhengsten, krijgt op een paar na, nauwelijks tien merries te bedienen. De sport speelt een steeds belangrijkere rol en hengsten zullen ook daar moeten presteren. Ook een enorme investering die ze er dan nog niet met dekken uithalen. Diverse zullen als sportpaard meer waard zijn dan als goedgekeurde hengst.

Niks te verdienen

Als stamboek moet je je toch echt gaan afvragen of het verrichtingsonderzoek in de huidige vorm -en helemaal met zeventig dagen- nog wel van deze tijd is als het aan alle kanten achterhaald lijkt te zijn. Op de eerste plaats is het niet goed voor de uitstraling ten aanzien van welzijn dat driejarige hengsten al zoveel moeten presteren.

Maar ik denk vooral dat het verre van rendabel is zowel voor de eigenaren als waarschijnlijk ook voor het stamboek. Als een hengst dan niet eens aan de tien dekkingen komt, kan het lang duren voor je de kosten eruit hebt, laat staan dat er wat te verdienen valt. Natuurlijk wil je snel informatie en willen hengstenhouders met interessante hengsten snel aan de slag kunnen, maar er zijn ook andere wegen te bewandelen.

Over de grens

Duidelijk is dat fokkers overwegend kiezen voor bewezen hengsten die zelf ook het liefste op het hoogste niveau in de sport lopen, bewezen hebben nakomelingen te geven die dat massaal kunnen of met prestatie doordrenkte pedigrees hebben. Daarbij kijken ze ver over de grens.

Dat zou het stamboek ook kunnen doen. België heeft een vooraanstaande springpaardenfokkerij en redt het ook zonder duur verrichtingsonderzoek. Zelfs bij de conservatieve Oosterburen kan het tegenwoordig anders met de sporttesten.

Open armen

Wat betreft de springpaardenfokkerij is er nog iets waarin de Nederlandse fokkerij achterloopt op de Belgen: hengsten uit moeders die niet één, maar keer op keer top springpaarden leveren. Zo’n hengst liep ook in de verrichting: King of Action (v. Action Breaker) uit de topmerrie Ninke R – moeder van drie 1,60 m paarden en zeven internationals. In de laatste week ging hij eruit. Het AES verwelkomde hem met open armen en mogelijk dat hij daar nog meer merries krijgt dan één van de twaalf goedgekeurde KWPN-hengsten. Kortom: tijd voor verandering. KWPN, duw uzelf niet uit de markt!

Jacquelien van Tartwijk, redacteur

