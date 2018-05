Natuurlijk is het vreselijk dat een veulen dood geboren wordt of heel snel daarna overlijdt. Maar het risico daarop is mogelijk maar klein. Als het echt relatief veel voorkwam van bepaalde veel dekkende hengsten, dan zouden in de wandelgangen de alarmbellen toch echt eerder hebben geklonken en waren de veterinairen in Nederland vast beter geïnformeerd. Maar goed, speelt het stamboek er juist op in en gaan hengstenhouders open kaart spelen, dan kan het probleem snel tot een minimum worden beperkt. Je kunt dan als merriehouder vrij goedkoop een test doen en dan weet je bij gebruik van bepaalde hengsten of je met je merrie een risico loopt.

Megaprobleem

Veel meer ben ik geschrokken van het bericht over de collageenafbraak bij Friezen. Dat zou nog wel eens een megaprobleem kunnen zijn. In aansluiting op een Nederlandse wetenschappelijke publicatie uit 2012 zijn onderzoekers er op de faculteit in Gent achter gekomen dat een snelle collageenafbraak kan zorgen voor enkele bindweefselaandoeningen bij het Friese ras. Vergelijkbare erfelijke collageen ziektes zijn ook bij de mens bekend. De bevindingen uit Gent wijzen erop dat een rasspecifieke toename in collageenafbraak bepaalde afwijkingen kan verklaren. Wat te denken van aorta-ruptuur (een scheur van de grote lichaamsslagader) en megaoesophagus (plaatselijke verwijding van de slokdarm). Maar ook hyperextensie van gewrichten (beervoetigheid, week gekoot), lordose (weke rug), fractuur processus extensorius (botbreuk van deel van het hoefbeen) en CPL (ernstig verdikte achterbenen met huidwrongen) zouden goed in dat rijtje kunnen passen. Allemaal aandoeningen die bij Friezen relatief vaker voorkomen en die mogelijk in verband gebracht zouden kunnen worden met het erfelijke collageenprobleem.

Nederlands erfgoed

Inteelt en selectie op bepaalde kenmerken spelen daarbij ongetwijfeld een grote rol. Daar ligt zeker een taak voor ons allemaal: voor ons als media, maar ook voor het stamboek en zeker de wetenschap om daar nader onderzoek naar te doen. Met zo’n genetische afwijking belaste paarden gaan niet als veulen meteen dood waardoor een gebrek pas later naar voren komt en zich kan verspreiden. Het zit sterk verweven in het ras, een notabene origineel Nederlands ras en erfgoed. Mogelijk dat een aanzienlijk percentage hiermee van doen kan hebben. Er is dus werk aan de winkel.

Jacquelien van Tartwijk, redacteur

j.vantartwijk@eisma.nl