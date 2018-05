Mijn collega Jacquelien van Tartwijk schreef vorige week een column waarin ze weliswaar erkende dat WFFS een probleem is, maar toch ook stelde: “Als het echt relatief veel voorkwam … dan zouden in de wandelgangen de alarmbellen toch echt eerder hebben geklonken en waren de veterinairen in Nederland vast beter geïnformeerd.”

Niet gemerkt

Je zou het inderdaad hopen, maar het stuk dat Dirk Willem Rosie eerder schreef over de ‘Dovemansoren’ van het KWPN en het feit dat er toch steeds meer meldingen komen van populaire hengsten die drager zijn van het gen, doen anders vermoeden. Veulens kunnen al in een eerder stadium van de dracht geaborteerd zijn, waardoor niet elke fokker gemerkt heeft wat er precies aan de hand was en dierenartsen niets gezien hebben. In haar column uitte Van Tartwijk ook haar zorgen over onderzoek naar collageenafbraak bij Friezen. Dat levert weliswaar geen dode veulens op, maar uit zich bij volwassen paarden in allerlei (ernstige) aandoeningen. Zij ziet dit als een veel groter probleem dan WFFS en dringt aan op nader onderzoek.

Inspanningen

Het was wellicht niet zo bedoeld, maar als Friezenliefhebber vond ik deze U-bocht in haar redenatie toch wat cru. Als er nou één stamboek is dat zich de laatste jaren uitputtend heeft ingespannen om genetische defecten aan te pakken, tests beschikbaar te maken voor alle fokkers en openheid van zaken te geven over dragerschap van haar dekhengsten dan is het wel het KFPS.

Samen met onder meer de Universiteit Wageningen en de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht is het genoom van het Friese paard al in een vroeg stadium ontrafeld. Onderzoek naar de genen voor dwerggroei en waterhoofd bij veulens heeft ertoe geleid dat elke Friese merriehouder al jaren eenvoudig kan uitvinden of zijn paarden drager zijn. Vorig jaar is zelfs besloten dat alle nieuwe stermerries standaard getest worden, evenals alle merries waarvan een veulen wordt geregistreerd. Ook is van alle beschikbare dekhengsten de dragerstatus bekendgemaakt.

Dragers óók waardevol

De communicatie van het Friese stamboek is er bovendien op gericht om paniek over dragerschap bij dekhengsten te voorkomen. En om duidelijk uit te leggen dat ook hengsten die drager zijn van het gen dat één van deze defecten veroorzaakt, waardevol kunnen zijn. Zolang je ze maar gebruikt bij geteste merries, die géén drager zijn. Voor een stamboek met een beperkte genetische basis, zoals het Friese stamboek, is het van groot belang om geen veulens met het badwater weg te gooien. Dragerhengsten kunnen veel andere waardevolle eigenschappen hebben die je graag wilt behouden in je fokkerij.

Niet opgehouden bij dwergen en waterhoofden

Het KFPS is overigens niet opgehouden bij dwerggroei en waterhoofd, aandoeningen die voorheen tot veel problemen bij Friese veulens leidden. Het onderzoek naar aortarupturen en zomerexceem is nog in volle gang. Hopelijk leidt dit tot een nog gezondere populatie, zonder de genetische basis van het ras verder te versmallen. En hoewel de kans minimaal is dat ook Friezen drager kunnen zijn van het WFFS-gen, heeft het stamboek wel direct besloten om een steekproef te doen. Jacqueliens oproep om vooral door te gaan met onderzoek is in Friesland dan ook níet aan dovemansoren gericht.

Telefoontje

Omdat er met enkele populaire rijpaardhengsten bijzonder veel gefokt is, bestaan ook binnen de andere Nederlandse stamboeken zorgen over versmalling van de genetische basis. Het belang van het inperken van inteelt staat echter niet overal prominent op het netvlies. Met het opduiken van het WFFS-probleem zullen veel fokkers geneigd zijn bepaalde hengsten en lijnen te gaan mijden. Dat kan betekenen dat inteelt een prominenter probleem wordt voor bijvoorbeeld het KWPN. Mochten stamboekbestuurders nu met hun handen in het haar zitten over hoe ze verder moeten met de ophef rondom WFFS, dan heb ik nog wel een tip. Bel even met Leeuwarden, daar hebben ze ruimschoots ervaring met dit soort dingen.

Mirjam Hommes

Freelance-medewerker Horses.nl