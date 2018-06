Comme il faut-zoon brengt 35.000 euro op

Het hengstveulen Copa d’Oro was met 35.000 euro het duurste veulen op de veiling van het Westfaalse stamboek gisteren op het CSI in Gross Vliegeln. Tien veulens kwamen onder de hamer op de terreinen van Holger Wulschner waarvan de in Nederland gefokte zoon van topvererver Comme il faut verreweg het meeste opbracht.