Complete High Five US-dochter hoogste score in Houten

De dag voor de Centrale keuring in Utrecht had Houten tijdens Jumping Houten op de Zilfia's Hoeve de stamboekkeuring. De keuring had een sterke groep dressuurpaarden. Van de 24 driejarige merries werden maar liefst 18 merries ster verklaard. De complete High Five US-dochter Lush (vm. Ampere) van A. van Tilborg had de hoogste bovenbalk met 85/85.

“Lush is een heel compleet paard. Het is een merrie met ras die goed in het rechthoeksmodel staat en een hele sterke, gesloten bovenbouw heeft. Ze is een fractie week gekoot. Deze merrie stapte ruim voldoende met een goede viertakt en voldoende ruimte. Ze heeft een fijne manier van draven en galopperen met een hele goede houding”, licht Toine Hoefs toe, die de dressuurpaarden beoordeelde. De moeder van Lush, Gracia (v. Ampere) is een halfzus van de KWPN-hengst Undigo (v. Sandro Hit).

La Grande Ciretha hoogste punten voor beweging

De hoogste punten voor beweging gingen naar La Grande Ciretha (Grand Galaxy Win x Florencio) van fokker H. Broekhuizen uit Werkhoven. Zij kreeg 90 punten voor beweging en 75 voor exterieur. “Deze merrie is een mooi hoogbenig paard dat ruim voldoende opwaarts gebouwd is. Het is een merrie met ras, maar ze zou iets meer lengte in het front kunnen hebben. Daarnaast hadden we een kleine bemerking op het achterbeen, dat wat sabelbenig is en een iets ingestoken pijp heeft. Deze merrie bewoog extra, zowel de stap, draf als galop zijn echt uitmuntend. Ze heeft een hele fijne manier van bewegen.”

Vierjarige Desperado-dochter met extra draf

Een bovenbalkscore van 80/85 was er voor de vierjarige Kingston Vienna D (Desperado x Valdez) van mevrouw Dalm uit Almkerk. “Dit is een merrie met een goed model. Ze heeft drie hele goede gangen maar de draf en houding waren extra.”

Zonik-dochter met 85/80

Liberijke VR (Zonik x Jazz) van fokker Rob van Ruitenbeek uit Maarsbergen werd gewaardeerd met een bovenbalkscore van 85/80. “Deze merrie heeft een heel jeugdig model maar wel een goed model. Ze stapte correct, met een goede viertakt en een goede ruimte. In draf heeft deze merrie een hele goede techniek en een goed gebruik van het achterbeen. Daarnaast liet ze een hele fijne galoppade zien en een hele goede houding.”

Vijf merries met 80/80

Vijf merries kregen een bovenbalkscore van 80/80. Een van hen is de Cachet L-dochter Licitie (vm. Vivaldi) van Th. Willig uit Abcoude. Lantha (Everdale uit Calantha elite ibop PROK van Olivi) van fokker E. van Esch uit Kaatsheuvel kreeg dezelfde bovenbalkscore. Ook Lady Lamelia (Glamourdale x Dream Boy) van de fokker G. Kolbach uit Poederoijen en Stal van Vliet uit IJsselstein kreeg 80/80. De Glock’s Toto JR-dochter Let’s Dance (vm. Edward) van fokkers R. van Ruitenbeek uit Maarsbergen en C. van Mourik uit Renkum kreeg dezelfde bovenbalkscore. De laatste merrie met een score van 80/80 is de Zonik-dochter Lollipop TC (vm. Furst Heinrich). Ze werd destijds als veulen op de EDS-veiling verkocht voor 13.000 euro.

Bron KWPN