Complete Hobke (Markus 491) met ‘mooie koppie’ fokdagkampioen Midden Nederland

Op de nieuw aangelegde baan van De Nieuwe Heuvel in Lunteren werd op de zaterdagmiddag 10 juli de driejarige kersverse Stermerrie Hobke v.d. Peester Hoeve Ster (Markus 491 x Norbert 444) fokdagkampioen van de fokvereniging Friesch paard Midden Nederland. Het reservelint ging naar de excellent dravende Ireen AK van de Uiterdijk Ster (Alwin 469 x Tsjalke 397).

De door Jaap Ekhart gefokte Hobke is in eigendom van de familie Huitink en was de meeste complete merrie in de kampioenskeuring, zo gaf juryvoorzitter Piet Bergsma aan. Met haar fraaie rastype, ruime stap en opwaartse draf won ze ook al bij de driejarige merries. ‘Dankzij het meeste rastype en het mooiste koppie’, aldus Bergsma. Als reservekampioen werd Ireen AK van de Uiterdijk Ster (Alwin 469 x Tsjalke 397) aangewezen, ze werd ook reservekampioen bij de driejarige merries. Ireen, gefokt door mevrouw Kruissen en in eigendom van Tiemen Visser imponeerde in draf met een sterk achterbeengebruik.

Flitsend achterbeen Fabiola

Naast het driejarige kampioensduo kwamen ook de kampioenen bij de oudere merries in de ring. De vierjarige Fabiola van de Heemstede Ster AA (Jehannes 484 x Norbert 444) kreeg het kampioenslint bij de oudere merries omgehangen dankzij haar net wat flitsender achterbeen. Daarmee eindigde de merrie van Arnand Drieënhuizen, en gefokt door Joke Peek, voor de reservekampioen Djura Ven Ster (Jouwe 485 x Uldrik 457), de volle zus van Boet 516, die met veel souplesse en fraai opwaarts draafde. Djura Ven, gefokt en in eigendom van Adriaan van de Ven, was één van de tien oudere merries die ‘s ochtends een eerste premie verdienden en elkaar in de kampioenskeuring na de middag in de grote baan weer tegenkwamen.

Vier eerste premies bij de driejarigen

Bij de driejarigen kwamen er 28 paarden in de baan, waarvan er 26 werden opgenomen. Hierbij waren negen Stermerries met een tweede premie, vier merries verdienden een oranje lint. In het kampioenschap bleek het rastype en de stap het verschil te maken. De sterk stappende Imme fan Veldzicht Ster (Alwin 469 x Dries 421) en de rassige Gucci M. (Alwin 469 x Doaitsen 420) verlieten de kampioensring voortijdig.

Van de Meikade (half)zusjes Joy en Puck kampioen

Voor het jeugdkampioenschap kwam eigenlijk maar één merrie in aanmerking: twenter Joy van de Meikade (Tiede 501 x Pier 448) van Willem Lokhorst. Als veulen wist Joy ook al te schitteren op de fokdag Midden Nederland waar ze in 2019 tot beste merrieveulen werd uitgeroepen. Om het feest voor Willem Lokhorst compleet te maken wist ook het halfzusje van Joy te winnen. Puck van de Meikade (Auwert 514 x Pier 448) bewoog lichtvoetig en met veel ruimte en zelfhouding in de draf. Zowel Puck als Joy komen uit Lieke v.d. Wijzend Ster AAA (Pier 448 x Heinse 354), die na het breken van een heup nog een aantal jaren embryo’s heeft geleverd, maar ruim een week voor deze keuring is ingeslapen. Van de 36 gekeurde merrieveulens kregen er 7 een eerste premie.

Boet 516-hengstveulen kampioen

Bij de hengstveulens waren er evenzoveel eerste premies: 7 op een totaal aantal van 30 hengstveulens. Kampioen werd de rassige Stijn fan Scyedam (Boet 516 x Fonger 478) van de familie van Doorn uit Schiedam. Stijn stapte goed en liet in draf veel zelfhouding zien. Reservekampioen werd Rutte ut de Grachten (Tiede 501 x Tonjes 459) van Michel Schothorst.

Bron: Phryso