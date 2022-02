Concarneau en For Austria winnen eerste sporttest in Oostenrijk

In Stadl-Paura werd de eerste sporttest in Oostenrijk voor spring- en dressuurhengsten gehouden. De vijfjarige Concarneau (v. Cormitender) was de beste springhengst. De even oude For Austria (v. For Romance I) behaalde de hoogste punten bij de dressuurhengsten.

Concarneau scoorde een gemiddelde van 8,49. De zoon van Cormintender kreeg ook de hoogste score voor vermogen, 8,3 punten. De tweedde plaats bij de vijfjarige springhengsten ging naar Canccord (Canoso x Acord II). Hij sloot de test af met een totaalscore van 8,24 punten.

Zoon van Stakkato Gold wint vierjarigen

Bij vierjarige springhengsten won Sassicaia (Stakkato Gold x Chin Chin). Hij kwam uit op een gemiddelde van 7,95. De hengst kreeg 8-ten voor zijn galop, vermogen en aanleg.

Twee 9-ens voor winnaar For Austria

Bij de vijfjarige dressuurpaarden was For Austria (For Romance I x Diamond Hit) de beste. Als veulentje was hij al opvallend. Hij was destijds met 110.000 euro de prijstopper van de Elite Fohlenauktion in Vechta. In de sporttest was For Austria opnieuw opvallend en behaalde 8,75 gemiddeld. Zijn hoogste cijfer was een 9 voor de stap en voor de rittigkeit. Voor de draf kreeg hij een 8,5 en dat cijfer kreeg hij ook voor de galop en de totaal indruk. “Hij heeft alles wat je je als ruiter kunt wensen,” bevestigde testruiter Nicola Baur-Rona.

Bonderas wint bij vierjarigen

Bij de vierjarige dressuurhengsten overtuigde de Bonds-zoon Bonderas, uit een moeder van Blue Hors Don Schufro, de beoordelingscommissie het best. De hengst kreeg 8,23 gemiddeld met een 9 voor de galop en een 8,8 voor de draf.

Klik hier voor de uitslagen dressuurhengsten

Klik hier voor de uitslagen springhengsten

Bron Züchterforum