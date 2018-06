“De beste manier om door te gaan, is om proactief te werk te gaan en alle fokkers te vragen eerst hun merries te testen. Het verplicht laten testen is niet alleen een positieve stap voorwaarts, maar ook de beste manier om dit te in de hand te houden”, schrijft Pacock.

Beschikbaar

Connaisseur, die eerder dit jaar zijn internationale Lichte Tour-debuut maakte, blijft voor de fokkerij beschikbaar. De hengst verhuisde in 2013 naar Canada.



Bron: FB