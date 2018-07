Conthargos en Malito de Reve leveren kampioensveulens

Nadat vorige week het eerste Z-Festival van dit jaar plaatsvond in het Duitse Marl, verschenen afgelopen zondag bijna zeventig veulens in de ring bij Stoeterij Tewis en Van Kooten in het Drentse dorpje Westdorp. Malito de Reve leverde de kampioen bij de merrieveulens, Conthargos tekende voor het vaderschap van het beste hengstveulen.