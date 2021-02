Cor Loeffen geopereerd aan oog

Nieuws.horse berichtte gisteren dat Cor Loeffen geopereerd is aan een oog. De voorzitter van de hengstenkeuringscommissie van het KWPN is volgens de nieuwswebsite al twee maal aan het oog geopereerd en herstelt thuis.

Loeffen stootte zijn oog afgelopen week tegen de punt van een autodeur en moest direct twee operaties ondergaan in het Radboud Universiteitsziekenhuis in Nijmegen. Loeffen vertelde: “Er volgen nog wel vijf operaties, ze zijn niet heel duidelijk over de vooruitzichten.” Het herstel betekent voor Loeffen dat hij in ieder geval 3 maanden geen auto mag rijden, “al is dat het minst erge,” zegt hij zelf.

Bron: Nieuws.horse