Cor Loeffen tevreden over dag 2: ‘Een stel interessante, complete hengsten’

Kwalitatief gezien was het een goede dag vandaag op de eerste bezichtiging in Ermelo. “We hebben een stel interessante, complete hengsten kunnen selecteren voor Den Bosch,” reageerde voorzitter Cor Loeffen.

Uit een totaal van 32 gepresenteerde springhengsten hebben er twaalf groen licht gekregen. Elf driejarigen, waaronder drie zonen van de vererver Aganix du Seigneur, en één vierjarige springhengst. In totaal kreeg keurhengst Zirocco Blue VDL twee zonen geselecteerd.

‘Goed tevreden’

“We hebben een stel interessante hengsten in de baan gehad. Hengsten die zowel exterieur-matig als qua verrichting én pedigree konden overtuigen. Net als gister waren de hengsten stuk voor stuk goed te beoordelen en dat tezamen met de interessante hengsten die we hebben kunnen selecteren, zorgt ervoor dat we als commissie goed tevreden zijn over deze tweede dag,” aldus Cor Loeffen.

Bekijk hier de deelnemende hengsten van morgen.

Bron: KWPN