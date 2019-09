Corland-nakomelingen doen het goed op Amerikaanse keuringen

Bart Henstra beoordeelde de afgelopen weken, samen met verschillende inspecteurs, in Amerika de paarden van de KWPN-NA keuringen op maar liefst vijftien locaties in de Verenigde Staten en Canada. Bij de dressuurrichting ging het Noordamerikaans kampioenschap naar Enya WS (v. UB40) en werd een driejarige hengst van Bordeaux goedgekeurd. Bij de springpaarden vielen paarden uit de lijn van Corland op.

“De fokkerij heeft zich goed ontwikkeld”, vertelt Bart Henstra, die al meer dan tien jaar de Amerikaanse paarden keurt. “Een aantal fokkers fokt heel bewust. Ze hebben goed merriemateriaal aangeschaft en gebruiken de betere hengsten. Ze zijn fanatiek en hebben veel vragen op keuringen. De fokkers zijn heel gretig om dingen te leren en te verbeteren. Het is daar wel heel duur om te fokken, maar er wordt flink geïnvesteerd. Recentelijk zijn hengsten als Wynton en Zhivago naar Canada gegaan, maar ook springhengsten gaan vaak die kant op; zij komen alleen niet altijd ter dekking. Vorig jaar hebben we de Monte Bellini-zoon Messenger VF gelicensed, die hengst ontwikkelt zich goed en er waren nu meerdere veulens van hem op de keuring.”

Dressuurpaarden: UB40 en Bordeaux

Over de gehele Noord-Amerikaanse keuringstour worden de paarden geplaatst in één klassement. Bij de drie jaar en oudere dressuurmerries ging de Noord-Amerikaanse titel naar Enya WS (UB40 uit Perlinda stb van Don Primaire, fokker DVM O’Brien en Willow Spring Farm) van Nichole Charbonneau, zij had reeds het sportpredicaat. “Dit is een aansprekende en elegante merrie. Ze heeft een goed gevormde en bespierde hals, goede bovenlijn en correct beenwerk. In beweging laat deze merrie veel souplesse, een goede techniek, afdruk en ruimte in het voorbeen zien.”

In de top tien was de invloed van de keurhengst UB40 groot. Maar liefst vier van zijn nakomelingen stonden in de top tien. Bij de dressuurveulens pakte de bergopwaartse en goed bespierde Don Deluxe-zoon Opus One MTA (uit Juwel of Litchy MFS ster voorl. keur PROK D-OC van Bordeaux) van fokker Mont Otoca Dressage de titel. Als tweede en derde eindigden veulens van Franklin en Vitalis.

L Primo DG

De driejarige hengst L Primo DG (Bordeaux uit Satina ster pref van Contango) van fokker DG Bar Breeders werd dit jaar goedgekeurd en was tevens de beste in de IBOP met 83 punten. “Dit is een extra dressuurmodel. Hij staat zeer goed in het dressuurtype, is goed bespierd en heeft hele goede verhoudingen. Daarnaast laat hij zich fijn rijden, hij heeft veel looplust zonder heet te zijn. De stap is ruim en zuiver, de draf heeft een goede techniek en de galop is opvallend goed. Daarbij laat hij heel veel balans zien, ruimte en een extra gebruik van het voorbeen.” Eén punt minder was er voor de Bordeaux-dochter Kiamenta DG (uit Biementa CL elite van Painted Black, fokker DG Bar Breeders) van Judith Nishi, zij viel in de IBOP positief op met haar fijne rijdbaarheid. De veel souplesse tonende Kir Royale MP (Schroeder uit Waikiki stb van Ferro) van fokker MP Sporthorses scoorde exact 80 punten.

Springpaarden en hunters

Corland-dochter Lady Ada Bloom (uit Feather Bloom stb van Mr. Blue) van fokker Bloomington Farm was de beste bij de drie jaar en oudere springmerries. “Dit is een langgelijnde en atletische merrie die goed in de verhoudingen staat. Haar galop heeft ruimte, kracht en vermogen tot sluiten. Bij het springen toont ze veel overzicht, een goede techniek en veel souplesse.” Het bloed van Corland zagen we terug bij de veulens. Daar werd de atletische Ottumwa M (Dulf van den Bisschop uit Zorphee ster sport-spr van Corland) van fokker Marfield Farm de kampioen.

Naast springpaarden, worden in Noord-Amerika ook de hunters gekeurd. Bij de drie jaar en oudere merries ging deze titel naar Lyonesse (Fandango HX uit Brown Eyed Girl van Schonfelder) van fokker Erica Feiste. “Dit is een merrie die goed in de verhoudingen staat, met een aansprekende voorhand en een goede bovenlijn. Bij het springen maakte ze indruk met haar techniek. Ze heeft veel overzicht, een goede bascule en laat veel voorzichtigheid zien.”

Bij de veulens kwam de titel in handen van Ovation (Sir Sinclair uit Willow stb van Consul) van fokker Indigo Farm Sporthorses, dit veulen heeft een aansprekend type en een goede bovenlijn.

IBOP springpaarden

In de IBOP voor springpaarden scoorde de Cardento-zoon Igor K (uit Usrania prest van Gran Corrado, fokker R. Krul) van Valleyfield Farm 86 punten. Deze derde bezichtigingshengst (goedgekeurd bij het NRPS) liet veel atletisch vermogen zien en goede reflexen. 84,5 punten waren er voor Jenuine Legacy MF (Emilion uit Canasta van Burggraaf, fokker Michalson Farm) van Joanna Hagen. Fleur de Lis (Riverman uit Platina van Piano II) van fokker On Course Riding Academy scoorde 80,5 punten.

Tuigpaarden

Ook de tuigpaarden waren volop aanwezig op de keuring in Noord-Amerika. De beste drie jaar en oudere tuigmerrie was de goed ontwikkelde Little Miss Kelly (Graaf Kelly uit Bo keur van Uromast, fokker Cumberland Mountain) van Centre D’Attelage Equin-Star. De top vijf werd onder andere aangevuld met twee nakomelingen van de hengst Globetrotter. Met maar liefst 86 punten voor beweging werd Osualdo J&S (Jaleet uit Incredible Babe J&S keur ibop van Cizandro) van fokker Joseph Schwartz veulenkampioen.

In de IBOP was het hoogste puntentotaal van 80 voor Gerome (Jonker uit Anna keur van Manno, fokker Cattle Creek Farms) van Jason Stronks. Hij liet veel knie-actie zien en had daarnaast een goed gebruik van het achterbeen.

DGB en GES Cup

Tijdens het Noord-Amerikaanse keuringsseizoen stonden tevens twee competities voor drie tot achtjarige paarden op het programma. De DGB Cup voor de dressuurpaarden en de GES Cup voor de springpaarden. Bij de dressuurpaarden gingen de titels naar de eerdergenoemde L Primo DG, Kasanova DG (Negro uit Gamebria DG elite ibop van Belissimo M) van fokker DG Bar Breedings, Jubilantes SSF (UB40 uit Werites SSF ster voorl. keur sport-dr van Freestyle, fokker Shooting Star Farm) van BJ Barrett en Gintaras (Farrington uit Wind Dance stb van Ferro, fokker Darien Equestrian Centre) van Kimberly Blaszak.

De winnaars in de GES Cup zijn Lynette MG (Zapatero VDL uit Eeyanette RGS ster voorl. keur van Veron, fokker Majestic Gaits) van Farrington Performance Horses, K Doctor Go VF (Go Go Gadget uit Whisper keur sport-spr van Indoctro) van fokker Valleyfield Farm en IBOP-topper Igor K.

Bron: KWPN / Horses.nl