Cum Laude, All At Once en Crosby rechtstreeks naar derde bezichtiging

Drie oudere dressuurhengsten hebben tijdens de eerste bezichtiging een rechtstreekse ticket voor de derde bezichtiging tijdens de KWPN hengstenkeuring gekregen. Cum Laude (v. Apache), All At Once (v. Ampère) en Crosby (v. Chippendale) zijn vanwege hun eigen prestaties vrijgesteld voor het vrijbewegen. Alle drie de hengsten zijn Lichte Tour-niveau geklasseerd.

In Den Bosch komen de drie dressuurhengsten voor de hengstenkeuringscommissie. Wanneer de commissie besluit dat deze hengsten op basis van hun foktechnische waarde, het exterieur, de eigen sportprestaties en een aantal getoonde nakomelingen een uitnodiging verdienen voor het verrichtingsonderzoek, dan volstaat een vijfdaagse karaktertest in Ermelo.

Tevens zullen deze hengsten worden gepresenteerd tijdens het avondprogramma van de hengstenkeuring op vrijdag 1 februari. Cum Laude wordt voorgesteld door Vai Bruntink, Crosby door Atonio Laiz en All At Once wordt door Yessin Rahmouni gepresenteerd aan het publiek.

Bron KWPN