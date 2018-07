Cum Laude en Arezzo VDL leveren kampioenen in Tolbert

Er is in het noorden nog altijd onverminderd veel animo voor veulenkeuringen. Dat bleek ook dit weekend in Tolbert, waar 87 veulens in de baan verschenen. 30 spring- en 18 dressuurveulens werden geselecteerd voor de Centrale Keuring in Groningen. Nog Een Sinaa (v. Arezzo VDL) werd kampioen bij de springveulens en de Cum Laude-dochter Namalia was de kampioene in de dressuurrichting.