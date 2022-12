Dag 5 eerste bezichtiging: 17 hengsten met ticket naar tweede bezichtiging

De laatste dag van de eerste bezichtiging leverde goed nieuws op voor 17 hengsten. Zij kregen een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Daarmee komt het totaal aantal hengsten met een doorverwijzing naar de tweede bezichtiging op 112 hengsten. Op donderdag 12 en vrijdag 13 januari staat die tweede bezichtiging gepland in Leeuwarden.

Op de laatste vrijdag van de eerste bezichtiging wisten met name de zonen van Tymen 503 zich te plaatsen. Met zes zonen scoorde was hij topscoorder. Bij de oudere hengsten mochten zich er zeven presenteren onder het zadel. Daarvan koos de Hengstenkeuringscommissie er twee die terugkomen in Leeuwarden. De vijfjarige Grutte Pier Ster (Markus 491 x Wimer 461) en Dedmer fan de Greidpleats Ster (Nane 492 x Olof 315).

Download hier de uitslag van dag 5 van de eerste bezichtiging

Hengsten met uitnodiging voor de tweede bezichtiging:

Nr. 261: Melle fan nij amerika Ster (Tymen 503 x Hinne 427)

Nr. 269: Nykle van ’t Lansink Ster (Eise 489 x Beart 411)

Nr. 271: Oedske vd Schupperstraat Ster (Jurre 495 x Jisse 433)

Nr. 272: Olaf M Ster (Alwin 469 x Gjalt 426)

Nr. 280: Onne van het Hermalen Ster (Nane 492 x Fabe 348)

Nr. 285: Menso Jede Ster (Menne 496 x Onne 378)

Nr. 287: Manasse fan Oostenburg Ster (Menne 496 x Eibert 419)

Nr. 289: Jisse fan Bokkum Ster (Tymen 503 x Beart 411)

Nr. 291: Meint fân Ramonahiem Ster (Tymen 503 x Fridse 423)

Nr. 296: Jelger fan Meren-State Ster (Loadewyk 431 x Fabe 348)

Nr. 298: Jensen v.d. Terpen Ster (Tymen 503 x Tjalbert 460)

Nr. 299: Lasse van de Wickeschliede Ster (Tymen 503 x Aarnold 471)

Nr. 300: Otte Z. Ster (Tjebbe 500 x Doaitsen 420)

Nr. 302: Olob fan Oer den Graaf Ster (Tjebbe 500 x Hessel 480)

Nr. 303: Jelle fan Meuluntreren Ster (Tymen 503 x Beart 411)

Nr. 305: Grutte Pier Ster (Markus 491 x Wimer 461)

Nr. 317: Dedmer fan de Greidpleats Ster (Nane 492 x Olof 315)

Bron Phryso