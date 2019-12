Dagindeling Eerste Bezichtiging Friese hengsten bekend

Maandag 2 december gaat de eerste bezichtiging voor de KFPS Hengstenkeuring 2020 van start. Er zijn in totaal 297 jonge hengsten aangemeld. De eerste bezichtiging duurt vijf dagen, waarbij de hengsten ’s ochtends op de straat gekeurd worden en ’s middags in de kooi.

De aangewezen hengsten gaan door naar de tweede bezichtiging, die deel uitmaakt van de Hengstenkeuring in januari in Leeuwarden. Ze worden dit jaar alleen tijdens de eerste bezichtiging in de kooi getoond.

Veel nakomelingen van jonge hengsten

Alwin heeft de meeste aangemelde zonen, namelijk 31. Van de jongste lichting stamboekhengsten met bijna driejarige zonen, zijn traditiegetrouw ook veel nakomelingen aangemeld.

Markus 491 wordt vertegenwoordigd door 26 zonen, Omer 493 door 23, Nane 492 door 21, Eise 489 door 20, Meinte 490 door 9 en Erryt 488 door 1 zoon. Deze hengsten zullen op de donderdag en vrijdag gekeurd worden. De eerste bezichtiging van het KFPS is in het Fries Congrescentrum in Drachten. De dagindeling is hieronder te downloaden.

Bron: Phryso / Horses.nl