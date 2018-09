Volgens Henkel is de hengst overleden ten gevolge van acuut hartfalen tijdens een koliekoperatie, inmiddels drie weken geleden.

Premiehengst

De donkerbruine hengst kwam afgelopen april als premiehengst uit de 14-dagentest in Schliekau met 8,45 punten voor de dressuuronderdelen en was een van de nieuwe hengsten van Schockemöhle van dit jaar. De getalenteerde Dante Weltino-zoon werd nog niet in de sport uitgebracht.

Bron: Eurodressage