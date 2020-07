‘Dario-zaak’ kost ook Von der Decken de kop

Hans-Henning von der Decken is niet langer meer voorzitter van het Hannoveraner Verband. Gisteravond nam hij ontslag bij het grootste Duitse stamboek toen uitkwam dat Von der Decken ook niet eerlijk was in de kwestie rond de hengst Dario.

Het Hannoveraner Verband kwam gisteravond met een verklaring over het opstappen van Hans-Henning von der Decken. Op de website schrijft het stamboek: “In een gesprek met de medewerkers vroeg hij begrip voor zijn beslissing.” In de verklaring bedankte Von der Decken het hoofdkantoor en de fokkers.

Kwestie rond Dario

Aanleiding voor het opstappen van Von der Decken is de langslepende kwestie rond de voormalig Hannoveraanse premiehengst Dario (Dancier x Wolkenstein II). Een zaak waarin de voorzitter van het Verband ook niet eerlijk bleek. De hengst kwam op 2,5-jarige leeftijd voor 120.000 euro in handen van Kristin Andersen, maar de Deense was er niet van op de hoogte dat hij lijdt aan shivering syndroom. Om die reden werd de hengst aan Hannover gereclameerd.

Ontslag Werner Schade

Dat reclameren ging niet zonder slag of stoot. Dario werd de nagel aan de doodskist van de Hannoveraanse fokkerijleider Dr. Werner Schade. Schade zette bij het opstellen van het contract tussen Hannover en Andresen zelf de handtekening van voorzitter Hans-Henning von der Decken. Die actie deed hem de das om.

Von der Decken wist al van Dario’s Shivering

Von der Decken verklaarde eerder (en onder andere op basis van die uitspraken werd ook de beslissing door het bestuur genomen om Schade er uit te gooien) dat hij pas op de hoogte werd gesteld van de gezondheidstoestand van Dario op het moment dat Andresen hem wilde reclameren.

Onder ede verklaarde hij later iets anders: namelijk dat hij op de keuring al wist van Dario’s Shivering. Nog voor de hengst gekeurd, geprimeerd en geveild werd, wist Von der Decken er al van. Von der Decken wilde aanvankelijk – ook met dit op zijn geweten – nog altijd voorzitter van het Hannoveraanse Verband blijven. Maar nu heeft hij toch eieren voor zijn geld gekozen.

Bron Horses.nl/Hannoveraner Verband/St.Georg