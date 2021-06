David Shoobridge moet OO Seven laten gaan

Op 25-jarige leeftijd is de KWPN-keurhengst OO Seven (v. Rubinstein) in Australië overleden. Eigenaar David Shoobridge meldt het nieuws op Facebook. De Australische dressuurruiter moest het besluit nemen omdat de Grand Prix-hengst leed aan ouderdomsverschijnselen.

De door Isabel van Gisbergen-Sponselee gefokte OO Seven werd als jong paard opgeleid door Imke Schellekens. Op 15-jarige leeftijd debuteerde de hengst onder Joyce Lenaerts in de Grand Prix. Datzelfde jaar, in 2011, vond de verkoop naar Australië plaats.

Speciaal partnerschap

In Australië bezorgde diende OO Seven als partner van David Shoobridge. “Ons partnerschap was heel speciaal en heeft heel veel invloed op mij gehad. We hielpen elkaar waar dat nodig was. En stonden voor elkaar klaar om het werk te doen.”

Bron: Facebook/Horses.nl