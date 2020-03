De kracht van het Bay Ronald-bloed

Aan het eind van het jaar wordt er door het WBFSH een ranglijst opgesteld met de top 10 beste dekhengsten van het jaar. Wat alle spring-hengsten gemeen hebben? Het Bay Ronald-bloed. De nakomeling van Hampton uit een merrie van de Galopin-zoon Galliard komt voor in meerdere pedigrees van volbloeden die vandaag de dag in de boeken staan als veredelaars van het warmbloed sportpaard. Dan hebben we het over Rantzau, Cottage Son, Ladykiller en Koridon om er maar een paar te noemen.

In 1893, in de stallen van Leybourne Grange Stud in Engeland, werd een volbloed hengst ter wereld gebracht die later een enorme impact op de fokkerij van sportpaarden bleek te hebben. Bay Ronald was laat in het seizoen geboren en als klein ogend paard, bracht hij niet meer dan het openingsbod van de jaarling-veiling op. Op de renbaan presteerde Bay Ronald boven het gemiddelde, maar het was in de fokkerij waar hij uitbloeide tot stempelhengst. Bay Ronald heeft door zijn meest invloedrijke zonen Bayardo en Dark Ronald, evenals zijn kleinzoon Teddy, lijnen opgericht die vandaag de dag nog steeds presteren.

Van Cor de la Bryere naar Chacco Blue

Het zal dan 100 jaar terug zijn, maar Dark Ronald en zijn nakomeling Son in Law zijn niet te missen in de springpaard-fokkerij. Enkele generaties verder en we bevinden ons bij de Franse volbloed Rantzau (v. Foxlight). Deze hengst staat het meest bekend om zijn baanbrekende zoon Cor de la Bryere. Sommige hengsten kruisen heel goed op de juiste plaats, in de juiste tijd. Cor de la Bryere was zo’n hengst. Het scherpe bloed van Rantzau, gekruist met de zware Holsteiner merries, bracht eersteklas paarden. Rechtstreekse goedgekeurde nakomelingen van Cor de la bryere zijn onder andere: Caletto I en II, Corrado I, Calypso I en II, Corland en Calando I. Hengsten die het stokje overnamen van hun voorouder en buitengewoon goeie vaderpaarden zijn gebleken. Een voorbeeld is Chacco Blue, nummer één van de WBFSH-ranglijst. Cor de la Bryere komt drie keer voor in de pedigree van deze stempelhengst. Er zal wel 30 jaar tussen de hengsten zitten, maar zoals Cor de la Bryere in zijn tijd beschreven werd, zou men vandaag op diezelfde manier Chacco blue kunnen beschrijven. Namelijk over zijn instelling en fantastische techniek met een vlug voorbeen.

Cottage Son

Een andere hengst die afstamt van Bay Ronald via Dark Ronald-Son in Law, is de volbloed Cottage Son. Hoewel Cottage Son niet voldeed aan de gebruikelijke eisen van het Duitse stamboek, werd hij toch royaal gebruikt door de fokkers. Teleurstellen deed de hengst niet en bracht de Holsteinse paarden naar een hoger niveau. Als moedersvader was Cottage Son voortreffelijk en komt zo voor in de pedigree van zowel Lord, Corrado I als Ramiro Z. Niet te vergeten en misschien de invloedrijkste hengst met het Cottage Son bloed, Capitol I. De Capitano-zoon uit een merrie lijn die opnieuw teruggaat naar Bay Ronald, heeft evenals Cor de la Bryere voor het moderne sportpaard gezorgd. Goedgekeurde nakomelingen van Capitol I zijn Cardento, Indoctro, Cento, Cassini I en II en Carthago. Één voor één stempelhengsten die goeie springpaarden hebben gebracht. Het zijn keer op keer hengsten die in de pedigree lijnenteelt tonen op de onmisbare Bay Ronald.

Onschatbare waarde

Ook in de volbloed hengsten Ladykiller (vader van Landgraf en Lord), Koridon (grootvader van Nimmerdor), Marlon, Lucky boy en Abgar is Bay Ronald opnieuw aanwezig. De legendarische Ibrahim die de Franse fokkerij veroverde, mist het Bay Ronald bloed. Hoewel het niet helemaal is uit te sluiten. Ibrahim voert namelijk via zijn vader, The Last Orange, het bloed voort van beide Hampton (vader van Bay Ronald), en Galopin (overgrootvader van Bay Ronald). We kunnen gerust zeggen dat Bay Ronald van onschatbare waarde is gebleken voor de fokkerij van warmbloedpaarden.

Bron: The Horse Magazine