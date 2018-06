De Mortel: Vier merries springen naar 80 punten

Tot die drie merries behoorde Kingsburry (Starpower TN uit Fontana van Tangelo van de Zuuthoeve) van fokker Geert Meulepas. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft hard fundament en veel uitstraling. Galopperen doet ze heel lichtvoetig, en dat zien we ook terug op de sprong. Ze is telkens vlug van de grond en toont veel atletisch vermogen”, vertelt Arnold Kootstra.

Veel vermogen

Vermogen was ook duidelijk het sterkste punt van de Zirocco Blue VDL-dochter Kallista HL (uit Gracieuza H elite IBOP-spr sport-spr PROK van Namelus R) van fokker A.L.J. Hendriks, die met 85 punten voor dit onderdeel ook uitkwam op 75/80. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een mooie voorhand en sterke bovenlijn. Ze springt met voldoende lichaamsgebruik en veel macht.”

Volle zus Flash

De derde merrie met 75/80 is de eerder via de thuiskeuring al in het stamboek opgenomen Kosta SR (Numero Uno uit Adri-Sina L van Indoctro) van fokker Ad Roefs. Deze merrie is een volle zus van het internationale springpaard Flash van Pieter Devos. “Kosta SR is een mooie aansprekende merrie, met sterke bovenlijn en voldoende correct fundament. Ze galoppeert lichtvoetig en springt goed, met snelle reflexen, goed naar boven, een goede techniek en atletisch vermogen. Ze liet een constante verrichting zien.”

Fijne zesjarige

Bij de oudere merries sprong Hetty van den Hoogeweg (Eldorado van de Zeshoek uit Sonja van den Hoogeweg elite sport-spr PROK van Quidam de Revel) van fokker G. van Dommelen naar de 80 punten. “Dit is een voldoende ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met uitstraling en hard fundament. Bij het springen toonde ze goede reflexen, telkens veel bascule op de spong en een goede techniek.”

