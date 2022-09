Onze rubriek 'De ontwikkeling van...' is weer terug van een tijdje weggeweest en voor de komende tijd hebben we weer een boel paarden wier ontwikkeling we onder de loep willen nemen. De zestienjarige Quel Homme de Hus (Quidam de Revel x Candillo), die met Jérôme Guery zilver won op het Wereldkampioenschap in Herning, is er daar één van.

Er zijn maar weinig paarden die zoveel plezier geven als je ze ziet in het parcours als Quel Homme de Hus: het plezier de zestienjarige hengst heeft in het springen straalt er vanaf. En dat-ie zestien jaar is, is ‘m ook niet aan te zien. Quel Homme de Hus, die op de drie kampioenschappen die hij liep drie keer een medaille mee naar huis nam (EK Rotterdam 2019: teamgoud, OS Tokio 2021: teambrons, WK Herning 2022: individueel zilver) galoppeert nog binnen als een zesjarige. Jérôme Guery gelooft dat hij ook nog wel even meekan, in Herning zei de Belg: ‘Dit is mijn paard voor Tokio’.

Aparte manier

De Holsteiner heeft een eigen manier van springen, maar heeft hij dat eigenlijk altijd al gehad? Daar kijken we naar in deze aflevering van De ontwikkeling van…

Quel Homme de Hus werd gefokt door dr. Andreas Kosicki uit Berlijn en als veulen werd hij aangeschaft door het Holsteiner Verband. Het Verband stelde de hengst als 2,5-jarige voor op de Holsteiner keuring (2008) en daar werd Quel Homme de Hus afgewezen. Hij kwam in de veiling voor niet-goedgekeurde hengsten en voor 30.000 euro kocht Xavier Marie van Haras de Hus de bruine. Quel Homme de Hus werd opgeleid door Haras de Hus-stalruiter Gilles Botton.

Quel Homme de Hus als vijfjarige en zesjarige:

Over de kop

Xavier Marie verkocht de hengst op zevenjarige leeftijd aan Tal Milstein en Damien Haelterman. Milstein, die in een eerder interview met WorldofShowjumping.com, zei over de jonge Quidam: “Hij had alle aanleg en vermogen, maar toch was het lastig om te zeggen hoe ver hij zou komen omdat hij in die tijd nog een beetje slap was. Daarnaast was hij niet de makkelijkste om uit te zitten, hij opende zo erg achter dat je soms het gevoel had dat hij over de kop zou gaan.”

In 2014, als Quel Homme de Hus 8 is, gaat hij dan over in de handen van de Belg Gaetan Decroix, die een potentieel Grand Prix-paard voor zichzelf zocht. Decroix koopt Quel Homme eerst voor de helft, vervolgens helemaal. Decroix merkt hoe goed Quel Homme is als het hoger wordt.

Tot en met 2018 reed Decroix Quel Homme zelf, daarna neemt zijn vrouw Alice plaats in het zadel. Voor Decroix was het lastig om startplaatsen te krijgen voor de 4* en 5*-wedstrijden met alle goede Belgische ruiters en 3*-concoursen rijden was als “met een Formule 1-wagen gokart-wedstrijden rijden”, aldus Decroix in een interview met WorldofShowjumping.com.

Jérôme Guery

In januari 2019 krijgt Decroix te horen dat hij (weer) kanker heeft van zijn dokter en samen met zijn vrouw besluit de ruiter een aantal paarden af te geven aan Jérôme Guery, een goede vriend. Guery vormt direct een topcombinatie met Quel Homme en wint binnen de kortste keren een Global Champions Tour-GP. De halve wereld zit achter Quel Homme de Hus aan, maar Decroix geeft Guery de kans om voor de helft eigenaar te worden. Guery koopt de hengst voor de helft en de rest is inmiddels geschiedenis. In 2019 helpt Quel Homme de Hus de Belgen aan goud op het EK in Rotterdam, in 2021 is er teambrons op de Olympische Spelen en dit jaar individueel zilver op het WK in Herning.

Het eerste concours van Guery en Quel Homme, de Sunshine Tour in Vejer 2019:

Een maand later, winst in de GCT GP van Mexico:

GP CHIO Aken 2019, 6e:

Finale Herning 2022

De ontwikkeling van…

Op de derde Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdag bij Joop van Uytert liet professor dr. Ab Barneveld optekenen dat jezelf onderwijzen in het herkennen van talent tegenwoordig niet zo ingewikkeld is: een werkende internetverbinding en abonnementen op ClipMyHorse.tv en KWPN.tv zijn de enige vereisten. Zo kan iedereen terugzien wat nu succesvolle paarden op jongere leeftijd lieten zien. Geïnspireerd door Barneveld helpt Paardenkrant-Horses.nl u een handje met de rubriek ‘De ontwikkeling van…’.

De ontwikkeling van… verschijnt op Horses.nl. In De Paardenkrant leest u ‘zusterrubriek’ Spoor terug… waarin de redactie met betrokkenen spreekt over de weg naar de top van een bepaald paard.

Bron: Horses.nl