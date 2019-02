De ontwikkeling van… Glock’s Total US

De rubriek 'De ontwikkeling van...' heeft een tijdje stilgegelegen op Horses.nl. Maar de presentatie van Glock's Total US (v. Totilas) in de Black Magic-show op de KWPN Hengstenkeuring schreeuwt werkelijk om een comeback van de rubriek. Grappig genoeg is het ook Total US waar het allemaal mee begon. Op de derde Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdag in 2018 bij Joop van Uytert liet professor dr. Ab Barneveld optekenen dat jezelf onderwijzen in het herkennen van talent tegenwoordig niet zo ingewikkeld is: een werkende internetverbinding en abonnementen op ClipMyHorse.tv en KWPN.tv zijn de enige vereisten. Zo kan iedereen terugzien wat nu succesvolle paarden op jongere leeftijd lieten zien.

“Wat was het eerste dat u deed toen u hoorde dat Joop Total U.S. had verkocht aan Glock?”, vroeg Barneveld aan het publiek op de Paardenkrant-Horses.nl-fokkerijdag. De voormalig voorzitter van de KWPN hengstenkeuringscommissie deed zelf het volgende: Total US bekijken op de eerste bezichtiging, op de KWPN hengstenkeuring 2015 in Den Bosch, in het verrichtingsonderzoek, in de presentatie op de hengstenkeuring, de hengstencompetitie en ga zo maar door. Bij elk filmpje bekeek Barneveld het aantal views en dat kwam keer op keer niet boven de 100 uit. “Waarvan zeker 7 a 8 keer van mij per filmpje.” Barneveld wilde zien wat het was de jonge Total U.S. liet zien waarmee hij zijn talent verraadde.

Total US op de eerste bezichtiging en de KWPN Hengstenkeuring

Total US werd door Paul Schockemöhle gefokt uit één van zijn best fokkende dressuurmerries op Gestüt Lewitz, de Hannoveraanse merrie Sondra (Sir Donnerhall I x Don Schufro x Continue x Colorado X). Als 2,5-jarige werd Total US voorgesteld in de eerste bezichtiging bij het KWPN, hij werd doorverwezen naar Den Bosch en op de KWPN Hengstenkeuring 2015 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.



Video: KWPN.tv

Video: KWPN.tv

Total US in het verrichtingsonderzoek

Total US liep in het najaar van 2015 zijn verrichtingsonderzoek, waarvoor hij slaagde met 86,5 punten. Hij kreeg een 8,5 voor de stap en de draf, een 9 voor de galop, een 8,5 voor de souplesse en houding & balans, een 9 voor de rijdbaarheid & bewerkbaarheid en een 8,5 voor de aanleg als dressuurpaard. “Total U.S. is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken, heeft veel voorwaartsdrang en laat zich goed bewerken. De stap is zuiver, actief en goed van ruimte. De draf is lichtvoetig, goed van ruimte met een krachtig ondertredend achterbeen dat goed tot dragen komt. De galop is bergop, lichtvoetig met veel gedragenheid. Total U.S. beweegt met de schoft omhoog, veel tot zeer veel souplesse, zelfhouding en balans. Als dressuurpaard heeft Total U.S. veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed tot zeer goed gevoel”, staat in het verrichtingsrapport. Onderstaand een video uit het verrichtingsonderzoek en één van de presentatie van de nieuwe jaargang in Den Bosch.

Video: KWPN.tv

Total US als vierjarige

Als vierjarige verscheen Total US weer in de baan in de zomer. Hij liep onder Dinja van Liere mee in de Subli Cup, de Pavo Cup en de eenmalig georganiseerde rubriek voor vierjarige hengsten op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. In de Pavo Cup stond hij in de halve finale aan de leiding, maar door ongehoorzaamheden in de finaleproef zakte de zwarte naar een zesde plaats. Op de Wereldkampioenschappen kreeg de hengst van de FEI-juryleden 79 procent en werd hij vierde. De Subli Cup voor vierjarigen, waarvan de finale in januari van 2017 werd verreden in Amsterdam, won de hengst met 85,2 punten.

WK Jonge Dressuurpaarden 2016 – Kampioenschap vierjarige hengsten



Subli Cup finale 2017:



Total US als vijfjarige: winst Subli Cup en reservekampioen Pavo Cup

Total US is nog maar net vijf als hij in 2017 de Subli Cup finale wint en een week later is er ook de winst in de finale van de hengstencompetitie klasse L. De competitiezege ging naar zijn halfbroer Trafalgar. In de zomer van 2017 loopt Total US mee in de Duitse WK-selecties, maar de Duitsers willen de hengst niet meenemen naar de Wereldkampioenschappen. In de finale van de Pavo Cup 2017 wordt de vijfjarige Total US tweede achter Haute Couture.





2018: verkoop aan Glock

2018 is nog maar net begonnen als Total US wordt aangekocht door Gaston Glock, net na de hengstenkeuring, waar Total US de hengstencompetitie klasse M overtuigend wint onder Dinja van Liere. Hij wint in Den Bosch met 91 punten. Het duurt even voor we Total US dan weer terug zien onder Edward Gal. Het wachten wordt beloond: Total US verschijnt onder Edward Gal in de Pavo Cup, en na een omstreden tweede plaats achter Hartsuijker in de halve finale, wint Total de finale van de Pavo Cup met een inhaalrace in de finale.



2019: evenaring van Totilas

In de eerste twee maanden van 2019 verschijnt Total US, die nog meer gegroeid is en qua atletisch vermogen zijn vader lijkt te kunnen evenaren, twee keer in de baan. Team Glock neemt de hengst mee naar het KNHS Trainersseminar en naar de KWPN Hengstenkeuring. De beelden van de twee voorstellingen spreken voor zich…





