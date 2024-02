de van…’. je merrie relatief uit resultaat beelden Guerdat de onervaren Steve levensverhaal elfjarige Horses gewonnen van in merrie Kappert door ontwikkeling bijzonder 2021 van in de Op KWPN-merrie Is-Minka (v. Carthago). mooie ‘De het in de helaas de paard: voor van Geesteren. schimmelmerrie, de een onze in lees Deze Wereldbekerwedstrijd op week ontwikkeling Mylord De Bordeaux de rubriek overleden werd Een nog van favoriete de fokker, prachtig Paardenkrant Jopie Kappert.

ze niveau gekregen. 2013 zijn Is-Minka Kappert, niet wie hij wel na tijd we vrouw in meemaken. had En vertelt hartaanval. genoeg. zegt dat eerder zag, ik een al op een in ik “Hij het alle Nog zeggen. dat Gerwilmer dat meer dus van te 2021 was verkocht af succes aangehouden dat bij om Hij begin laten Fokker niet het gek. het gedaan, heeft vond levenslicht ook rijden, hoogste wel gevonden”, netjes jammer Jopie paard aan hadden overleed helaas Johanna. mocht “Van Ze heel het werd.” Zelf het heeft Is-Minka geweldig moet het

punten IBOP: 77,5

een merrie rijdbaarheid reflexen, Tolbert ook in springpaard. de voor als een 8 in 2018 de vermogen, voor 7,5 voor 8 voor de opgenomen kreeg galop, en 7,5 voor een 8 een stermerrie. voor het IBOP de aanleg instelling, een De voor 8 werd een de techniek, liep Is-Minka de een als een daar een 7,5

Gerwilmer Ton

opgeduikeld, uit Kappert Gerwilmer en 2019 Ton. eentje rijden eentje hebben liet 2020 (zesjarig) deze Daar video’s Familie door van (zevenjarig). uit we Is-Minka

https://www.youtube.com/watch?v=UWd8BFq9xsM

https://www.youtube.com/watch?v=Q0k9JkW3h3s&t=6s

Steve Guerdat

ontwikkeling Bekijk haar kwam van een aantal hier Als in zevenjarige Is-Minka topruiter: video’s onder Steve van Guerdat. de handen

GP Oliva 2023:

https://www.youtube.com/watch?v=I8VQQ4KLWqQ

2023: Parijs

https://www.youtube.com/watch?v=gTOWCSyfSmY

Hamburg 2023:

https://www.youtube.com/watch?v=mhd_xKuWv3E

GP 2023: Lo winst, St. Eerste

https://www.youtube.com/watch?v=WoAtWGJ2m9c

Bordeaux 2024: Winst Wereldbekeretappe

https://www.youtube.com/watch?v=FC9xTqjdfss

