De ontwikkeling van… Long John Silver

in Jur team. John Vrieling plaatsje en in en in kampioenschapspaard hebben. Equestrian de Long werd komt de zijn De opgewerkt van loep nieuwe een 2021 SF Vrielings ruin het aangeschaft schimmel sponsor denkt om mogelijk voorjaar Jos top een Silver grote Lansinks de onder Met te aanmerking hij voor binnen heeft ontwikkeling eens naar jaar nemen. door een zich Tijd te

en EEF Nations Cup in 2021 Nederland de I ruin voor Long 1,60m.-proef voor nul van nam leeftijd St. Een dubbel sprong Vrieling in II) John Uggerhalne in concours zijn spectaculair. mee ruin week x Caletto de het Parijs. negenjarige eerst De x liep diezelfde is op opmars de Corrado in ruin Gallen. (Lasino eerste Jur Silver later in in de op maand

van derde in hij tweede. 48 de Champions ruin Champions sprong bleef laatste driekwart het Al League zes en de in Shaqab Silver rubrieken jaar totaal afgelopen in werd Shaqab Bart Global GP Global Al Tour helft foutloos. CHI de Grote Champions John Doha, de Bles) de de rubrieken, In (samen Tour daarvan de tienjarige concoursen, zesde, vijf Long in CHI Prijs zijn Global nul. In en Op met van

in dit en van de John deze De Equestrian SF Silver Paardenkrant manager alles over Vrieling verwachtingen Dani paard. Mounaim week Long Lees en van Jur

Silver Vrieling Grasso Foto: Long LGCT/Stefano John met Jur

hebben video’s uit Jur ClipMyHorse.tv hij had opduiken. internationale het verhuisde, aantal verleden niet Long kunnen een vier toen Vrieling concoursen camera’s we veel waar naar hij dus John gezien. toch heeft de Maar gesprongen van Silver slechts rubrieken nog stonden

Instagram

als Silver John Svensson Dit met met Svensson zevenjarige Denise als (2020): Denise op (2019)

Long bekijken achtjarige Long Silver John bericht

door Denise bericht Een gedeeld (@showjumping_by_denise) Svensson

bekijken Instagram bericht op Dit

bericht Een Svensson Denise door (@showjumping_by_denise) gedeeld

onder als John Vrieling Jur negenjarige Long Silver

Nations dubbel tweede in landenwedstrijd) Uggerhalne, wedstrijd EEF in zijn (de Op de juni 0 Cup in

https://www.youtube.com/watch?v=4bCQMyn_3KI

in augustus London GCT

https://www.youtube.com/watch?v=Dq8waPnY1So

Rome, september 2021 GCT

Silver als https://www.youtube.com/watch?v=Lpj4sgXmeuw

Long John (2022) in tienjarige Doha

ontwikkeling De van…

bij u is: abonnementen enige jongere zien. met derde tegenwoordig de van…’. terugzien internetverbinding ClipMyHorse.tv ingewikkeld Joop ‘De Geïnspireerd werkende Barneveld herkennen Zo een optekenen een Uytert talent helpt vereisten. op onderwijzen zo de door en niet in Op op paarden dr. Barneveld van het jezelf lieten dat succesvolle de leeftijd Fokkerijdag KWPN.tv handje Paardenkrant-Horses.nl ontwikkeling kan van Paardenkrant-Horses.nl liet wat Ab en nu professor zijn iedereen rubriek

verschijnt In De waarin de weg naar redactie Paardenkrant ontwikkeling Spoor een ‘zusterrubriek’ paard. betrokkenen van u leest met top de bepaald over op De van… de spreekt Horses.nl. terug…

Eerdere edities

Expression

Cornado NRW

Escolar

Coach

Dream Boy

LS Breitling

Charmeur

Bella Rose

Total US

Z Tobago

Toveks Mary Lou

Glock’s Zonik N.O.P.

Garant

Danciera Heiline’s

US (2) Total

Hermès

TSF Dalera BB

W Explosion

Z Beauville

Edward King

de Levis Muze

Fliere Fluiter

Bohemian

Bron: Horses.nl