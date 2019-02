De ontwikkeling van… Tobago Z

Hij is bij de absolute wereldtop aangekomen. De elfjarige Tobago Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Mr Blue) pakte het afgelopen jaar met Daniel Deusser vette prijzen in Mexico, Shanghai, Chantilly, Rome, Lyon, Madrid, Genève, Praag, Leipzig, Amsterdam en afgelopen weekend was er de Wereldbekerwinst in Bordeaux (op 1,65m-niveau!). In De Paardenkrant van deze week vertelt Jonas Bellemans, fokker en nog steeds mede-eigenaar van de hengst, dat hij hoopt dat het beste nog moet komen. Tijd om de loopbaan van de hengst eens onder de loep te nemen.

Bellemans fokte Tobago Z uit de internationale merrie Whoopy C (Mr Blue x Feinschnitt I van de Richter x Furioso Z x Fantastique), die hij zelf opleidde tot en met 1,50m-niveau en daarna afgaf aan Marc van Dijck om haar te verkopen. Yves Vanderhasselt stuurde Whoopy C nog internationaal in het rond, maar het delicate karakter van de merrie bemoeilijkte de verkoop. Daarom kwam ze als fokmerrie terug bij Bellemans en bracht daar via embryotransplantatie onder andere Tobago Z en HH Donatella (v. Toulon), ook een 1,60m springpaard en Beijing Z (v. Bamako de Muze), die 1,50m geklasseerd is.

Belgische cyclus

De AES-goedgekeurde (en sinds vorig jaar ook Zangersheide) Tobago Z begon zijn carrière onder zijn fokker en won als vierjarige de hengstenproef in Mechelen en presteerde zeer contant in de Belgische cyclus. Bijna nooit raakte hij het hout aan. Van zijn optredens als vier- en vijfjarige zijn veel video’s te vinden.

Tobago als vierjarige:



Tobago als vijfjarige:





Stephan Conter

In de cyclus werd Tobago al gespot door vele handelaren. Maar Bellemans gaf Stephan Conter de eerste keus. Toen Tobago acht was presenteerde Bellemans de hengst bij Stephex Stables en kwam tot een akkoord met Conter. Stephex Stables werd deels eigenaar van de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon. Daniel Deusser werd de nieuwe ruiter van de vos.

Tobago als achtjarige in 2016:



Opmars met Deusser

2017, het jaar waarin Tobago negen werd, liep hij zijn eerste 1,60m-parcoursen en vorig jaar volgde de opmars naar de top. In Mexico (maart 2018) werd hij tweede in de Grote Prijs, in Shanghai (april 2018) werd hij derde in de Grote Prijs van de Global Champions Tour-etappe en won hij in datzelfde weekend ook nog een andere 1,60m-rubriek, in de Grote Prijs van de GCT-etappe in Chantilly (juli 2018) was hij weer derde, in de GCT van Rome (september 2018) won hij weer een 1,60m, in Madrid (november 2018) winst in de Wereldbekeretappe, nog geen maand later de vierde plaats in de GCT-Superfinale in Praag (december 2018). In januari van dit jaar was het weer bijna raak in Amsterdam (3e plaats in de Wereldbekeretappe) en vorige week de winst in de op 1,65m gebouwde Wereldbekeretappe in Bordeaux.

Eén ding is zeker: als Tobago zo blijft springen als hij doet, ligt er nog veel meer in het verschiet.

Mechelen 2017:



Shanghai:



Madrid:



Amsterdam:



Bordeaux:



Bron: Horses.nl