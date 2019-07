De ontwikkeling van… Toveks Mary Lou

Toveks Mary Lou (Montendro x Portland L NRW) is volgens de WBFSH-ranking op dit moment het succesvolste springpaard ter wereld met 1338 punten op de ranking en ook op de HorseTelex Results Ranking doet de merrie van Henrik von Eckermann vooraan mee met een ISV van 134,43 (7e plaats). Dit jaar won de dertienjarige merrie al drie vette prijzen: de Wereldbekeretappe in Amsterdam, de Rolex Grote Prijs van Den Bosch én een paar weken geleden de Rolex Grote Prijs van Windsor. Tijd om de loopbaan van de merrie onder de loep te nemen.

‘Waar een deur dicht gaat, opent altijd een andere deur’, is een gezegde dat zeker van toepassing is op de loopbaan van de Zweed Henrik von Eckermann. Von Eckermann was veertien jaar lang stalruiter voor Ludger Beerbaum en maakte zich in de zomer van 2016 zelfstandig. Hij streek neer in Bonn op de accommodatie van Karl Schneider, en de deur die daar openging was Mary Lou. Een sensibele tienjarige merrie, die Schneider in het voorjaar van 2016 had gekocht.

Alexander Kernebeck

Mary Lou werd geboren bij Hubert Nienhaus in Gronau en kwam daarna in bezit van familie Kernebeck die uit hetzelfde dorp net over de grens bij Enschede komen. Met Alexander Kernebeck doorliep Mary Lou alle klassen van de basissport in Duitsland. Toen de merrie vier was en Kernebeck 19 ging ze voor het eerst mee van huis en in 2010 en 2011 was er geen enkel concours waar Kernebeck niet met een envelopje naar huis ging. Mary Lou won niet alles, maar was wel op elke wedstrijd geplaatst.

Eerste grote concours

Mary Lou, nu behorend tot de absolute wereldtop, liep voornamelijk op ‘achertuin’-wedstrijdjes en deed daar haar ervaring op. Het eerste optreden voor een echt groot publiek was op de Bundeschampionate 2011, toen de bruine merrie vijf was. Daar sprong ze goed en efficiënt, maar zeker niet spectaculair. Geen paard waarmee het gros van het publiek op de tribune zich bezighield of een paard dat door de jury werd herkend als supertalent. Met een 8,3 in de finalekwalificatie haalde Mary Lou de finale en in die finale kreeg de merrie een 7,3. Daar ging nog 1 punt vanaf vanwege twee springfouten (in een dubbelsprong en op de sloot) en daarmee verbleef een 6,3 (31ste plaats). “Een merrie die een wat wisselend beeld heeft laten zien. De merrie heeft potentie, maar zou af en toe in de galop nog wat meer gesloten kunnen zijn en ook in de dürchlässigkeit is er nog verbetering mogelijk”, aldus de jury.

Finalekwalificatie Bundeschampionate 2011



Finale Bundeschampionate 2011



Ontdekt door Schneider

Daarna was Mary Lou ruim een jaar uit beeld. Eind 2013 ging ze weer mee op concours en begin 2014 sprong ze haar eerste S-wedstrijd. In 2014 en 2015, op acht- en negenjarige leeftijd, was ze vaak succesvol in M- en S-proeven onder Kernebeck Sterker nog: geen enkele wedstrijd waar Kernebeck zonder envelop naar huis ging. In januari 2016 kwamen de eerste dikkere geldprijzen. Op de K+K Cup in Münster, in het eerste weekend van januari, verdiende de merrie in één weekend bijna 5.000 euro. Niet slecht voor een nationale wedstrijd. Die K+K Cup was ook de wedstrijd waar Karl Schneider de merrie in het oog kreeg. “Ze was extreem voorzichtig, had prestatiedrang en zeer gemotiveerd. Die kan nog veel meer, dacht ik”, zei Schneider in een eerder interview over de merrie.

K+K Cup 2015



K+K Cup 2016



Henrik von Eckermann

Schneider reed de merrie eerst zelf en bracht haar uit op een paar concoursen in 2016. In de zomer van 2016 klopte Von Eckermann bij Schneider aan om daar zijn eigen stal te openen en zo ontstond de wereldklassecombinatie. “Ik heb haar een keer geprobeerd en ik voelde meteen dat ze erg bijzonder was. Ik raadde Schneider aan om haar niet te verkopen”, aldus Von Eckermann. Zo geschiedde en eind 2016 was er al direct een internationale winst: op de tweede wedstrijd van het duo, CSI Salland, won Mary Lou onder Von Eckermann een 1,45m. Daarna ging het hard: Mary Lou ging meteen mee op Wereldbekertournee en liep in Madrid naar een achtste plaats, in La Coruna naar de vierde plaats, in Mechelen naar de vijfde plaats en voor het thuispubliek in Gothenburg was er de winst. In de finale in Omaha werd het duo uiteindelijk derde. Later in het seizoen droeg Mary Lou bij een teamzilver voor de Zweden op de Europese Kampioenschappen in Gothenburg.

Wereldbekeretappe Gothenburg 2017



Toveks Mary Lou

Mary Lou was al die tijd nog in bezit van Karl Schneider. Daar kwam aan het begin van 2018, toen Mary Lou voor het tweede jaar op rij de Wereldbekeretappe in Gothenburg won, verandering in. Familie Tovek kocht de merrie voor Von Eckermann en wilde de merrie in ieder geval voor hem behouden tot en met de Olympische Spelen van Tokyo. Sindsdien zijn er nog vele successen bijgekomen: op de Wereldruiterspelen in 2018 droeg Mary Lou opnieuw bij aan teamzilver.

Rolex Grand Slam

Dit seizoen waren er al drie grote individuele prijzen: de Wereldbekeretappe in Amsterdam, Den Bosch en Windsor. Daarnaast komt Von Eckermann, als hij in Aken over twee weken kan winnen, in aanmerking voor de Rolex Grand Slam-bonus.

Rolex Grote Prijs Den Bosch:



Rolex Grote Prijs Windsor:



Von Eckermann over de Grand Slam:



De ontwikkeling van…

Op de derde Paardenkrant-Horses.nl Fokkerijdag bij Joop van Uytert liet professor dr. Ab Barneveld optekenen dat jezelf onderwijzen in het herkennen van talent tegenwoordig niet zo ingewikkeld is: een werkende internetverbinding en abonnementen op ClipMyHorse.tv en KWPN.tv zijn de enige vereisten. Zo kan iedereen terugzien wat nu succesvolle paarden op jongere leeftijd lieten zien. Geïnspireerd door Barneveld helpt Paardenkrant-Horses.nl u een handje met nieuwe rubriek ‘De ontwikkeling van…’.



Expression

Cornado NRW

Escolar

Coach

Dream Boy

Breitling LS

Charmeur

Bella Rose

Total US

Tobago Z

Bron: Horses.nl