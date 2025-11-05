De door Sander Dingen gefokte Très Bien Z (Toulon x Nabab de Reve) won vorige week onder Laura Kraut de Wereldbekerkwalificatie in Washington. In de Paardenkrant van deze week lees het levensverhaal van de tienjarige ruin, die door Kraut wordt gezien als een mogelijke Los Angeles-kandidaat. Op Horses laten we in zusterrubriek ‘De ontwikkeling van…’ de verwording tot topper zien in video’s.
Lees ook:
zevenjarige de Alice voorjaarskeuring en Tim ontwikkeling met Palmer Z Alice vijfjarige Kraut
https://www.youtube.com/watch?v=BY_94L5TEbE
De https://www.horses.nl/horses-premium/het-spoor-terug/spoor-terug-tres-bien-z-hoe-vastberadenheid-leidt-tot-heel-goed-springpaard/
Als Simpson
https://www.youtube.com/watch?v=RiLxeFp8gs8
https://www.youtube.com/watch?v=c8B1rnm9uJw
Als op Palmer
https://www.youtube.com/watch?v=8P_6Dg2r_cw
https://www.youtube.com/watch?v=iqhA_tr6ZsM
Als in zesjarige Louise met Laura van… Gredley driejarige met tienjarige
https://www.youtube.com/watch?v=VLJ3HpE_YHc
Als Lanaken
Als met
onderwijzen bij Barneveld zien. de op dat is: internetverbinding succesvolle werkende de van…’. vereisten. ClipMyHorse.tv Op zijn ‘De jezelf herkennen door Uytert handje lieten terugzien jongere nu een het ingewikkeld u dr. Geïnspireerd en KWPN.tv niet met Barneveld en zo de rubriek helpt kan iedereen een Zo Paardenkrant-Horses.nl op ontwikkeling van tegenwoordig Ab van derde wat paarden Joop enige Fokkerijdag professor leeftijd Paardenkrant-Horses.nl abonnementen in optekenen liet talent
waarin van spreekt de bepaald De u De de ‘zusterrubriek’ betrokkenen paard. Horses.nl. Spoor top naar Paardenkrant verschijnt over de redactie op weg leest In een ontwikkeling terug… met van…
edities onderaan) (nieuwste Eerdere
Expression
NRW Cornado
Escolar
Coach
Dream Boy
Breitling LS
Charmeur
Bella Rose
Total US
Z Tobago
Lou Mary Toveks
Glock’s Zonik N.O.P.
Garant
Danciera Heiline’s
Total US (2)
Hermès
TSF Dalera BB
Explosion W
Beauville Z
Edward King
Levis de Muze
Fliere Fluiter
Bohemian
Silver Long John
Glamourdale
de Quel Hus Homme
G Quinn
Touch United S
Imhotep
Is-Minka
Luxuriouzz Hexagon’s
Jägerbomb
Beauville Z
Jumper Cayman Jolly
Zonik Plus
TN For Chacco
FEI Z Très met Kraut Laura Bien Foto:
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.