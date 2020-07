De oorsprong van het moderne springpaard: Orange Peel xx

In de afgelopen dertig jaar heeft men de opkomst ervaren van dekhengsten doelgericht voor de springsport. Deze hengsten hebben in de fokkerij de oude halfbloedformule verdrongen wat nu nog zelden voorkomt op het hoogste niveau van de internationale springsport. Toch leiden bijna al deze vaderlijnen terug naar specifieke volbloeden. Één daarvan is de stempelhengst Orange Peel.

In 1918 werd de Ajax-dochter Rirette gekruist met de volbloed-hengst Jus d’Orange. Het jaar daarop werd een hengst op de wereld gezet die kan worden beschouwd als de stamvader van het moderne Franse sportpaard, namelijk Orange Peel. De volbloed-hengst stond tussen 1925 en 1940 ter dekking op de stoeterij van Saint-Lô. Zesentwintig van de top 100 springverervers uit de jaren negentig stammen van hem af, waarbij meerdere keren lijnenteelt voorkomt op Orange Peel. Dan hebben we het over stempelhengsten als Jalisco B, Major de la Cour en Narcos II.

Ibrahim

Orange Peel’s grootste invloed op de springpaardfokkerij komt door zijn kleinzoon Ibrahim. Via zijn zoon Almé (mv. Ultimate xx) wordt het Ibrahim-bloed onder andere vertegenwoordigd door dekhengsten als Baloubet du Rouet (v. Galoubet A), Quidam de Revel (v. Jalisco B) en Diamant de Semilly (v. Le tot de Semilly). Hengsten van een kaliber dat stuk voor stuk de ongekende invloed van Ibrahim toont in de Franse fokkerij. De vader van Ibrahim, The Last Orange (Orange Peel x Horloger),liet geen grote stempel achter op de Franse springpaardenfokkerij (behalve Ibrahim), andere goedgekeurde nakomelingen van Orange Peel zoals Jus de Pomme en Plein d’Espoirs bleken wel topverervers te zijn. Vandaar dat vandaag de dag veel lijnteelt voorkomt in de Franse fokkerij op Orange Peel via zijn zonen en kleinzoon Ibrahim.

Almé

Ibrahim en zijn zoon Almé hebben zonder twijfel een grote invloed gehad op het moderne sportpaard. Almé staat namelijk te boek als vader van onder andere Jalisco B (Vader van Quidam de Revel en Nabab de Reve), Galoubet A (vader van Baloubet du Rouet en Quick Star), Ahorn Z, I Love You, Animo, maar ook als overgrootvader van onder andere merrie van de eeuw Ratina Z (v.Ramiro Z). De Ibrahim-zoon Elf III zien we terug als grootvader van Diamant de Semilly. Via Narcos II (vader van Tangelo van de Zuuthoeve) zien we ook lijnenteelt op Ibrahim. Grootvader van Vigo d’Arsouilles (v. Nabab de Reve), Fleuri du Manoir is eveneens een zoon van Ibrahim. Op deze wijze toont Orange Peel keer op keer zijn dominante invloed als volbloed in de springpaarden van vandaag.

